Путин заявил, что РФ неизбежно сблизится с Украиной в фильме "В борьбе за Украину"

Президент РФ Владимир Путин считает неизбежным строительство союзнических отношений между Россией и Украиной. Об этом он сказал в фильме режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину"(Revealing Ukraine), кадры из которого обнародовал российский "1 канал".

"Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных дружеских, я бы сказал даже, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге, мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно", - отметил президент России.

Фильм был показан на фестивале в итальянской Таормине, а фрагменты из картины обнародовал российский "Первый канал".

Напомним, что ранее писали о том, что Оливер Стоун восхищается Путиным и считает, что малазийский Боинг сбили "плохие парни из правительства Украины".

Сообщалось также, что Стоун снимет фильм о Януковиче, чтобы рассказать Западу правду о Майдане. А также ​пользователей соцсеток интересует, сколько Путин заплатил Стоуну и показывал ли ему Янукович свой золотой батон.