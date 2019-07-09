На Ровенщине уволили 3 председателей райадминистраций

Президент Владимир Зеленский уволил 3 председателей районных администраций в Ровенской области.\r\nОб этом говорится в распоряжениях Президента №129\/2019-рп, №130\/2019-рп, №131\/2019-рп, передают Українські Новини.\r\nЯрослав Березюк уволен с должности председателя Владимирецкой районной администрации, Николай Петрушка с должности председателя Дубровицкой районной администрации и Анатолий Смаглюк с должности председателя Заречненской районной администрации.\r\nРаспоряжения подписаны 9 июля.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский уволил 5 председателей райадминистраций во Львовской области.