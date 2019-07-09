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09 июля 2019, вторник, 18:22 56
Силовые структуры 2019-07-09T18:33:15+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил генерал-майора Евдокимова зампредседателя Службы внешней разведки

Зеленский назначил генерал-майора Евдокимова зампредседателя Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский назначил генерала-майора Валерия Евдокимова на должность заместителя председателя Службы внешней разведки.

Об этом говорится в указе №501 от 9 июля, передают Українськi Новини.

"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - сказано в нем.

Евдокимов ранее работал начальником управления Администрации Государственной пограничной службы.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил главой Службы внешней разведки депутата Бухарева.

Ранее Порошенко назначал временного и.о. главы Службы внешней разведки.

Больше новостей о: Служба внешней разведки Владимир Зеленский Валерий Евдокимов

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