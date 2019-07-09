Зеленский назначил генерал-майора Евдокимова зампредседателя Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский назначил генерала-майора Валерия Евдокимова на должность заместителя председателя Службы внешней разведки.\r\nОб этом говорится в указе №501 от 9 июля, передают Українськi Новини.\r\n"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - сказано в нем.\r\nЕвдокимов ранее работал начальником управления Администрации Государственной пограничной службы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил главой Службы внешней разведки депутата Бухарева.\r\nРанее Порошенко назначал временного и.о. главы Службы внешней разведки.