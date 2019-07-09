В школы закупили 15% из необходимого компьютерного оборудования, - Гриневич

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что по состоянию на 5 июля местные органы власти закупили 20% мебели и 15% необходимого компьютерного оборудования.

Об этом она сказала в ходе координационного совета, передают Українськi Новини.

"В этом году все закупки должны быть осуществлены вовремя, тем более, что мы отдали субвенцию на новую украинскую школу значительно раньше, чем в прошлом году. По оперативным данным, по состоянию на 5 июля местными органами закуплено немного больше 18% от необходимости дидактических материалов, 20% мебели, 15% компьютерного оборудования и 6% мультимедийного оборудования", - сказала она.

По словам министра, лидерами закупок являются Сумская и Одесская область, а также Киев, а отстают Ивано-Франковская и Запорожская области.

Также есть области, которые вообще не подали информации о закупках.

Гриневич запомнила, что в прошлом году были проблемы с закупками по разным причинам, однако в новом учебном году этого нельзя допустить.

Как сообщали Українськi Новини, первоклассникам в 5 областях Украины не успевают закупить парты и школьные принадлежности. Также выпускники ПТУ и колледжей дополнительно будут сдавать математику или историю Украины.

Тем временем Гриневич предлагает выделить 25 млрд гривен в 2020 для повышения зарплат учителям.