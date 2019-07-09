Вимагав від Путіна анексувати Крим: Суд засудив жителя Києва за репости сепаратистських публікацій

Дарницький районний суд Києва засудив до 5 років позбавлення волі умовно жителя Києва за розміщення в соціальних мережах закликів підписати петицію в підтримку анексії Криму Росією

Про це йдеться у вироку суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що підсудний, Грунь Максим Васильович, є уродженцем Республіки Комі (Росія), але має громадянство України і проживає у Києві.

Він звинувачується в тому, що в соцмережах "Вконтакте" та Facebook в 2014 році поширив репости записів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни державного кордону України.

Зокрема, обвинувачений розмістив на "Стіні" у соцмережах репост посилання на онлайн-ресурс "OnlinePetition.Ru".

За посиланням розміщена петиція до Президента Росії Володимира Путіна з проханням "визнати незалежність Криму і почати процес приєднання його до Росії ".

Крім того, злочинець, діючи умисно, поширив репости записів з публічними закликами до захоплення державної влади у східних регіонах України.

Мова йде про репости записів групи "Антимайдан" із закликами обирати "народних губернаторів" у Донецькій та Луганській областях, відправляти їх кандидатури екс-Президенту Віктору Януковичу на затвердження і потім ініціювати референдуми про відокремлення від України.

19 квітня поточного року обвинувачений уклав з прокуратурою угоду про визнання провини.

У червні суд затвердив угоду і призначив Груню узгоджений вирок - 5 років позбавлення волі зі звільненням від покарання з випробувальним терміном 2 роки.

Як повідомляли Українські Новини, Луцький міський районний суд Волинської області засудив 64-річного жителя Волинської області до 3 років позбавлення волі з встановленням однорічного іспитового строку умовно за сепаратистські публікації в російській соціальній мережі "Однокласники".