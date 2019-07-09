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09 июля 2019, вторник, 10:58 977
Политика 2019-07-09T12:30:03+03:00
Українські Новини
Эвакуировали 2,1 тыс. человек из-за сообщения о минировании ТЦ во Львове

Эвакуировали 2,1 тыс. человек из-за сообщения о минировании ТЦ во Львове

Эвакуировали 8 июля около 20:00 почти 2,1 тыс. человек из-за сообщений о минировании одного из крупнейших во Львове торговых центров на ул. Под Дубом. Об этом говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

8 июля на электронную почту Главного управления Национальной полиции во Львовской области поступило сообщения о минировании ТЦ.

Из центра было эвакуировано 2,1 тыс. человек.

Ранее, в 17:32, поступило сообщение о минировании Львовской областной клинической больницы, а в 14:40 - о массовом минировании объектов инфраструктуры во Львове.

По указанным адресам выезжали работники кинологического центра, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления полиции.

Правоохранители обследовали помещения и прилегающую территорию.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу.

Как сообщали Українські Новини, неизвестный 24 мая сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще 11 объектов во Львове.

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