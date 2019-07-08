Фото дня: в Чехии показали новорожденных львят исчезающего подвида

Новорожденные львята отдыхают со своей мамой в чешском зоопарке. Фото: REUTERS/David W Cerny

Новорожденные львята отдыхают со своей мамой в чешском зоопарке. Фото: REUTERS/David W Cerny

Два детеныша берберийских львов родились в чешском зоопарке, что является долгожданным дополнением к небольшой выжившей популяции редких подвидов львов, вымерших в дикой природе.

Об этом пишет ABCnews.

Пара, мальчик и девочка, родились 10 мая в парке Двур Кралове. Под руководством матери Халилы они сделали свои первые шаги в своем вольере.

Имена львятам еще не дали.

Самый большой подвид львов, который когда-то жил в родной северной Африке, был полностью уничтожен из-за человеческой деятельности. Многие были убиты гладиаторами во времена Римской империи. Позже их исчезновению способствовала охота.

Считается, что львы Барбари вымерли в дикой природе в 1960-х годах.

По последним данным, менее 100 особей живут в неволе.

Новорожденные львята отдыхают со своей мамой в чешском зоопарке. Фото: REUTERS/David W Cerny

Новорожденные львята отдыхают со своей мамой в чешском зоопарке. Фото: REUTERS/David W Cerny

Как сообщали Українські Новини, снимок двух львов признан лучшей натуралистической фотографией на конкурсе в Лондоне.

Тем временем в Донецкой области в частном зоопарке обнаружили истощенного льва.