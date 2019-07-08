Фото дня: в Чехии показали новорожденных львят исчезающего подвида

Два детеныша берберийских львов родились в чешском зоопарке, что является долгожданным дополнением к небольшой выжившей популяции редких подвидов львов, вымерших в дикой природе.\r\nОб этом пишет ABCnews.\r\nПара, мальчик и девочка, родились 10 мая в парке Двур Кралове. Под руководством матери Халилы они сделали свои первые шаги в своем вольере. \r\nИмена львятам еще не дали.\r\nСамый большой подвид львов, который когда-то жил в родной северной Африке, был полностью уничтожен из-за человеческой деятельности. Многие были убиты гладиаторами во времена Римской империи. Позже их исчезновению способствовала охота.\r\nСчитается, что львы Барбари вымерли в дикой природе в 1960-х годах.\r\nПо последним данным, менее 100 особей живут в неволе.\r\nНоворожденные львята отдыхают со своей мамой в чешском зоопарке. Фото: REUTERS\/David W Cerny\r\n\r\nНоворожденные львята отдыхают со своей мамой в чешском зоопарке. Фото: REUTERS\/David W Cerny\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, снимок двух львов признан лучшей натуралистической фотографией на конкурсе в Лондоне.\r\nТем временем в Донецкой области в частном зоопарке обнаружили истощенного льва.\r\n