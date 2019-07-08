Дело об убийстве Ноздровской: суд отказал в амнистии сына Россошанского

Киевский апелляционный суд отказался амнистировать сына Юрия Россошанского Дмитрия, осужденного к 7 годам лишения свободы за совершение дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла сестра убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская.

Об этом Українським Новинам сказал адвокат стороны потерпевших Андрей Руденко.

"Сегодня суд вынес решение и признал законным отказ в применении амнистии", - сказал он.

Таким образом, суд отклонил апелляцию Россошанского и оставил в силе решение, которым ему было отказано в освобождении по амнистии.

При этом суд пересчитал срок осужденному по "закону Савченко".

"Ему осталось сидеть где-то 2,5 или 3 года", - сообщил адвокат.

Россошанский рассчитывал на амнистию, так как в приговоре суде не было указано, что он совершил смертельное ДТП в состоянии алко-и наркоопьянения.

Как сообщали Українськi Новини, 24 октября 2018 года Обуховский районный суд Киевской области приговорил Дмитрия Россошанского к 7 годам тюрьмы за совершение ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской.

Указанное ДТП со смертельным исходом произошло 30 сентября 2015 в селе Демидов Вышгородского района Киевской област

1 января 2018 года труп правозащитницы Ноздровской был найден в реке около Вышгорода.

Как правозащитник и юрист она добивалась в судах уголовного наказания для Дмитрия Россошанского, сбившего насмерть ее сестру.

8 января 2018 года был задержан отец осужденного - Юрий Россошанский - по подозрению в убийстве Ноздровской.