"Експрес Гройсмана" до Борисполя зміг перевести лише 6,6% пасажирів аеропорту

Швидкісним експресом, який курсує між Києвом і Міжнародним аеропортом "Бориспіль", з початку його експлуатації в 2018 році по травень 2019 включно скористалося понад 400 тис. осіб. Про це свідчить інформація, отримана ІА "Українські Новини" на запит до Міністерства інфраструктури України.

Водночас, за аналогічний період часу, згідно з даними Мінінфраструктури, пасажиропотік в аеропорту "Бориспіль" становить 6,104 млн пасажирів. Виходячи з аналізу статистичних даних, послугами спеціалізованої дорожньої гілки за звітний період скористалися лише близько 6,6% авіапасажирів і супроводжуючих їх осіб

Швидкісний експрес на Борісполоь активно піарив перед виборами прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він же відкрив перший рейс 30 листопада 2018 року. Однак, експрес часто ламається і не здатний перевести значну кількість пасажирів аеропорту через малу місткість та недостатню кількість рейсів.

Як повідомляли Українські Новини, 30 листопада публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" відкрило залізничне сполучення за маршрутом "Київ - Міжнародний аеропорт Бориспіль".

Швидкісний експрес з Києва в аеропорт "Бориспіль" зламався на наступний день після його запуску - 1 грудня. Пасажири, рейси яких були заплановані на певний час, були змушені чекати на інший потяг і бігли по заметах з валізами. В офіційному Facebook "Укрзалізниці" прокоментували інцидент, пояснивши його "негодою".