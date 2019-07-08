"Експрес Гройсмана" до Борисполя зміг перевести лише 6,6% пасажирів аеропорту

Швидкісним експресом, який курсує між Києвом і Міжнародним аеропортом "Бориспіль", з початку його експлуатації в 2018 році по травень 2019 включно скористалося понад 400 тис. осіб. Про це свідчить інформація, отримана ІА "Українські Новини" на запит до Міністерства інфраструктури України.\r\n\r\nВодночас, за аналогічний період часу, згідно з даними Мінінфраструктури, пасажиропотік в аеропорту "Бориспіль" становить 6,104 млн пасажирів. Виходячи з аналізу статистичних даних, послугами спеціалізованої дорожньої гілки за звітний період скористалися лише близько 6,6% авіапасажирів і супроводжуючих їх осіб\r\n\r\nШвидкісний експрес на Борісполоь активно піарив перед виборами прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він же відкрив перший рейс 30 листопада 2018 року. Однак, експрес часто ламається і не здатний перевести значну кількість пасажирів аеропорту через малу місткість та недостатню кількість рейсів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 30 листопада публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" відкрило залізничне сполучення за маршрутом "Київ - Міжнародний аеропорт Бориспіль".\r\nШвидкісний експрес з Києва в аеропорт "Бориспіль" зламався на наступний день після його запуску - 1 грудня. Пасажири, рейси яких були заплановані на певний час, були змушені чекати на інший потяг і бігли по заметах з валізами. В офіційному Facebook "Укрзалізниці" прокоментували інцидент, пояснивши його "негодою".