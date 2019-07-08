підписатися на розсилку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
ONLINE
8.07.19 11:00 Круглый стол: "Готовы ли украинцы променять депозиты на ОВГЗ?"

08 липня 2019, понеділок, 12:20 6
Транспорт 2019-07-08T12:45:02+03:00
Українські Новини
"Експрес Гройсмана" до Борисполя зміг перевести лише 6,6% пасажирів аеропорту

"Експрес Гройсмана" до Борисполя зміг перевести лише 6,6% пасажирів аеропорту

Бориспільський експрес. Фото: Укрзалізниця
Бориспільський експрес. Фото: Укрзалізниця

Швидкісним експресом, який курсує між Києвом і Міжнародним аеропортом "Бориспіль", з початку його експлуатації в 2018 році по травень 2019 включно скористалося понад 400 тис. осіб. Про це свідчить інформація, отримана ІА "Українські Новини" на запит до Міністерства інфраструктури України.

Водночас, за аналогічний період часу, згідно з даними Мінінфраструктури, пасажиропотік в аеропорту "Бориспіль" становить 6,104 млн пасажирів. Виходячи з аналізу статистичних даних, послугами спеціалізованої дорожньої гілки за звітний період скористалися лише близько 6,6% авіапасажирів і супроводжуючих їх осіб

Швидкісний експрес на Борісполоь активно піарив перед виборами прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він же відкрив перший рейс 30 листопада 2018 року. Однак, експрес часто ламається і не здатний перевести значну кількість пасажирів аеропорту через малу місткість та недостатню кількість рейсів.

Як повідомляли Українські Новини, 30 листопада публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" відкрило залізничне сполучення за маршрутом "Київ - Міжнародний аеропорт Бориспіль".

Швидкісний експрес з Києва в аеропорт "Бориспіль" зламався на наступний день після його запуску - 1 грудня. Пасажири, рейси яких були заплановані на певний час, були змушені чекати на інший потяг і бігли по заметах з валізами. В офіційному Facebook "Укрзалізниці" прокоментували інцидент, пояснивши його "негодою".

Більше новин про: Укрзалізниця аеропорт "Бориспіль" Бориспільський експрес Міністерство інфраструктури України

Архів
Новини
Суд дозволив примусово привести на допит в ГБР Володимира Макеєнка у справі про відмивання грошей через телеканал "Прямий" 12:45
Зеленський закликав Путіна, Трампа, Мей, Меркель і Макрона зустрітися в Білорусі і обговорити всі питання 12:31
NewsOne пояснив, навіщо їм телеміст з телеканалом "Росія" 12:31
"Експрес Гройсмана" до Борисполя зміг перевести лише 6,6% пасажирів аеропорту 12:20
Монетизація в дії: скільки пенсіонерів отримали готівку поштою навесні 12:12
більше новин
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
Олександр Третьяков – найбільш продуктивний серед мажоритарників Києва, - КВУ 09:55 Інфографіка
Київстар та месенджер Rakuten Viber запустили спільний сервіс 09:58 Прес-реліз
Через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві працюватимуть довше 06:00
Зеленський порадив звільнитися керівникам митниць 4 областей 18:59
більше новин
День ВМС в Одесі. Фото: Пушкінська
Фото дня: в Одесі з розмахом святкують День ВМС 11:48
Забруднення пластиком вийшло на новий рівень у світовому океані 17:29
Антоніо Лукич. Фото: facebook/antonio.lukich
Український фільм отримав нагороду на кінофестивалі в Карлових Варах 08:35
Справа не в грошах: Хомчак пояснив, чому молодь не хоче йти до армії 17:10
Бізнесмен Бондаренко призначений губернатором Закарпаття 15:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok