В сети появился первый трейлер фильма Disney "Мулан"

На YouTube-канале "Disney Россия" опубликован первый локализованный тизер-трейлер фильма "Мулан". Фильм поставила новозеландка Ники Каро.\r\nСопродюсером является Уильям Кон ("Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Дом летающих кинжалов", "Проклятие золотого цветка").\r\nВ других ролях: Донни Йен, Джет Ли, Джейсон Скотт Ли.\r\nПри этом создатели сразу пообещали не переносить на экран сюжет мультфильма покадрово, а представить его симбиоз с другими моментами китайской легенды о девушке-воительнице Хуа Мулань, которая, притворившись мужчиной, ушла на фронт вместо своего пожилого отца.\r\n\r\nАнимационная "Мулан" (Mulan) вышла в 1998 году, став 36-м мультипликационным фильмом среди всех выпущенных студией и заработав более трехсот миллионов долларов в мировом прокате. При бюджете в девяносто.\r\nПремьера состоится весной следующего года.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, мультфильм "Король Лев" признан национальным достоянием США.\r\nРанее в сети появился первый трейлер фильма по "Кладбищу домашних животных" Кинга.