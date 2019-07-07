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07 липня 2019, неділя, 22:50 16
Шоу-бізнес 2019-07-08T01:00:01+03:00
Українські Новини
У мережі з'явився перший трейлер фільму Disney "Мулан"

У мережі з'явився перший трейлер фільму Disney "Мулан"

На YouTube-каналі "Disney Росія" опублікований перший локалізований тизер-трейлер фільму "Мулан". Фільм поставила новозеландка Нікі Каро.

Співпродюсером є Вільям Кон ("тигр, що крадеться, дракон", "Дім літаючих кинджалів", "Прокляття золотої квітки").

В інших ролях: Донні Йен, Джет Лі, Джейсон Скотт Лі.

При цьому творці відразу пообіцяли не переносити на екран сюжет мультфільму покадрово, а представити його симбіоз з іншими моментами китайської легенди про дівчину-войовниці Хуа Мулань, яка, прикинувшись чоловіком, пішла на фронт замість свого літнього батька.

Анімаційна "Мулан" (Mulan) вийшла в 1998 році, ставши 36-му мультиплікаційним фільмом серед усіх випущених студією і заробивши більше трьохсот мільйонів доларів у світовому прокаті. При бюджеті в дев'яносто.

Прем'єра відбудеться навесні наступного року.

Як повідомляли Українські Новини, мультфільм "Король Лев" визнаний національним надбанням США.

Раніше в мережі з'явився перший трейлер фільму за "Кладовища домашніх тварин" Кінга.

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