В Одессе взяли в заложники сотрудницу финучреждения: злоумышленника задержали

В Одессе, где с официальным визитом находится президент Украины Вадимир Зеленский, злоумышленник взял в заложники сотрудницу финансового учреждения.\r\nОб этом сообщили в пресс-службе областной полиции.\r\n"В одном из финансовых учреждений в Суворовском районе города неизвестный взял в заложники сотрудницу. Проводятся переговоры с правонарушителем. Принимаются исчерпывающие меры для освобождения заложницы и задержания злоумышленника", – говорится в сообщении.\r\nВ городе введена спецоперация "Гром".\r\nПозже правоохранители задержали злоумышленника, который взял в заложницы сотрудницу финансового учреждения, сообщила в эфире "112 Украина" спикер полиции Одесской области Любовь Гордиевская.\r\n"В ходе операции злоумышленника задержали. Двух девушек, которые работали в финансовом учреждении, каретой скорой отправили в медицинское учреждение. Сейчас злоумышленника доставляют в Суворовский отдел полиции для объяснений", – отметила Гордиевская.\r\nВ полиции Одесской области добавили, что злоумышленник 1994 года рождения. Случившееся квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 3 ст. 187 (разбой).\r\nЗахват заложников в Одессе.