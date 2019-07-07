В Одессе взяли в заложники сотрудницу финучреждения: злоумышленника задержали

В Одессе, где с официальным визитом находится президент Украины Вадимир Зеленский, злоумышленник взял в заложники сотрудницу финансового учреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

"В одном из финансовых учреждений в Суворовском районе города неизвестный взял в заложники сотрудницу. Проводятся переговоры с правонарушителем. Принимаются исчерпывающие меры для освобождения заложницы и задержания злоумышленника", – говорится в сообщении.

В городе введена спецоперация "Гром".

Позже правоохранители задержали злоумышленника, который взял в заложницы сотрудницу финансового учреждения, сообщила в эфире "112 Украина" спикер полиции Одесской области Любовь Гордиевская.

"В ходе операции злоумышленника задержали. Двух девушек, которые работали в финансовом учреждении, каретой скорой отправили в медицинское учреждение. Сейчас злоумышленника доставляют в Суворовский отдел полиции для объяснений", – отметила Гордиевская.

В полиции Одесской области добавили, что злоумышленник 1994 года рождения. Случившееся квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 3 ст. 187 (разбой).

Захват заложников в Одессе.