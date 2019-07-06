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06 липня 2019, субота, 21:59 25
Економіка 2019-07-07T00:15:01+03:00
Українські Новини
Понад 90% українців перейшли в режим економії: на чому заощаджують більше всього

Понад 90% українців перейшли в режим економії: на чому заощаджують більше всього

Через складне матеріальне становище основна маса українців – приблизно 91% опитаних – перейшла на режим економії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Research & Branding Group, пише "Сьогодні".

"На сьогодні середньостатистична українська сім'я заощаджує приблизно за 4-5 статтями сімейного бюджету. Найчастіше до таких належать такі найбільш витратні статті, як відпочинок, відпустка (54%), одяг і взуття (52%), продукти харчування (48%), також комунальні платежі (39%)", – зазначили в компанії.

При цьому літні українці набагато частіше інших вікових груп економлять на продуктах (62%), на комунальних платежах (48%), на лікуванні та медикаментах (57%), а також на засобах зв'язку (21%).

Опитування проводилося з 21 по 30 травня 2019 року серед 2001 респондента по всій Україні, за винятком окупованого Криму та непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,2%. Результати були оприлюднені 5 липня.

Нагадаємо, на початку 2019 року витрати українців зростали швидше, ніж доходи.

Тим часом наприкінці 2018 доходи українців збільшилися більш ніж на 16%.

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