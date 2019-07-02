В начале года расходы украинцев росли быстрее, чем доходы

В 1-м квартале 2019 года доходы населения увеличились на 15,5% по сравнению с 1-м кварталом 2018 года до 803,436 млрд гривен, расходы – на 20,8% до 852,416 млрд гривен.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.\r\nОбщее увеличение доходов произошло за счет увеличения оплаты труда - на 17,8%, социальной помощи и других текущих и капитальных трансфертов – на 11,4%, а также от прибыли и смешанного дохода - на 18,2%.\r\nДоходы и расходы населения Украины в 1-м квартале 2019 года, данные Государственной службы статистики:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nмлн гривен\r\n% к 1-му кв. 2018\r\n\r\n\r\nДоходы, всего:\r\n803 436\r\n115,5\r\n\r\n\r\n1. Оплата труда\r\n404 585\r\n117,8\r\n\r\n\r\n2. Прибыль и смешанный доход\r\n116 832\r\n118,2\r\n\r\n\r\n3. Доходы от имущества, полученные\r\n14 473\r\n106,8\r\n\r\n\r\n4. Социальная помощь, другие текущие и капитальные трансферты, из них:\r\n267 546\r\n111,4\r\n\r\n\r\n- социальная помощь\r\n130 361\r\n121,7\r\n\r\n\r\n- другие текущие трансферты\r\n30 044\r\n118,4\r\n\r\n\r\n- социальные трансферты в натуре\r\n107 141\r\n99,5\r\n\r\n\r\nРасходы и сбережения, всего:\r\n803 436\r\n115,5\r\n\r\n\r\n1. Покупка товаров и оплата услуг\r\n762 520\r\n120,2\r\n\r\n\r\n2. Доходы от имущества, оплаченные\r\n8 913\r\n138,8\r\n\r\n\r\n3. Текущие налоги на прибыль, имущество, и другие оплаченные текущие трансферты, в том числе:\r\n80 983\r\n125,4\r\n\r\n\r\n- текущие налоги на прибыль, имущество и др.\r\n64 247\r\n121,6\r\n\r\n\r\n- взносы на социальное страхование\r\n916\r\n155,0\r\n\r\n\r\n- другие текущие трансферты\r\n15 820\r\n141,6\r\n\r\n\r\nСбережения (прирост)\r\n–48 980\r\nх\r\n\r\n\r\n4. Накопление нефинансовых активов\r\n–10 164\r\nх\r\n\r\n\r\n5. Прирост финансовых активов, из них:\r\n–38 816\r\nх\r\n\r\n\r\n- прирост денежных вложений и сбережений в ценных бумагах\r\n–5 491\r\nх\r\n\r\n\r\n- сбережения в иностранной валюте\r\n8 995\r\n92,9\r\n\r\n\r\n- займы, полученные за исключением погашенных\r\n6 479\r\n41,6\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в конце 2018 доходы украинцев увеличились более чем на 16%.\r\nТем временем Госбюджет в 2018 недовыполнен по доходам на 8 млрд гривен.