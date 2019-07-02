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02 июля 2019, вторник, 10:32 680
Экономика 2019-07-02T10:36:42+03:00
Українські Новини
В начале года расходы украинцев росли быстрее, чем доходы

В начале года расходы украинцев росли быстрее, чем доходы

В 1-м квартале 2019 года доходы населения увеличились на 15,5% по сравнению с 1-м кварталом 2018 года до 803,436 млрд гривен, расходы – на 20,8% до 852,416 млрд гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

Общее увеличение доходов произошло за счет увеличения оплаты труда - на 17,8%, социальной помощи и других текущих и капитальных трансфертов – на 11,4%, а также от прибыли и смешанного дохода - на 18,2%.

Доходы и расходы населения Украины в 1-м квартале 2019 года, данные Государственной службы статистики:

  млн гривен % к 1-му кв. 2018
Доходы, всего: 803 436 115,5
1. Оплата труда 404 585 117,8
2. Прибыль и смешанный доход 116 832 118,2
3. Доходы от имущества, полученные 14 473 106,8
4. Социальная помощь, другие текущие и капитальные трансферты, из них: 267 546 111,4
- социальная помощь 130 361 121,7
- другие текущие трансферты 30 044 118,4
- социальные трансферты в натуре 107 141 99,5
Расходы и сбережения, всего: 803 436 115,5
1. Покупка товаров и оплата услуг 762 520 120,2
2. Доходы от имущества, оплаченные 8 913 138,8
3. Текущие налоги на прибыль, имущество, и другие оплаченные текущие трансферты, в том числе: 80 983 125,4
- текущие налоги на прибыль, имущество и др. 64 247 121,6
- взносы на социальное страхование 916 155,0
- другие текущие трансферты 15 820 141,6
Сбережения (прирост) –48 980 х
4. Накопление нефинансовых активов –10 164 х
5. Прирост финансовых активов, из них: –38 816 х
- прирост денежных вложений и сбережений в ценных бумагах –5 491 х
- сбережения в иностранной валюте 8 995 92,9
- займы, полученные за исключением погашенных 6 479 41,6

Как сообщали Українські Новини, в конце 2018 доходы украинцев увеличились более чем на 16%.

Тем временем Госбюджет в 2018 недовыполнен по доходам на 8 млрд гривен.

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