В начале года расходы украинцев росли быстрее, чем доходы

В 1-м квартале 2019 года доходы населения увеличились на 15,5% по сравнению с 1-м кварталом 2018 года до 803,436 млрд гривен, расходы – на 20,8% до 852,416 млрд гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

Общее увеличение доходов произошло за счет увеличения оплаты труда - на 17,8%, социальной помощи и других текущих и капитальных трансфертов – на 11,4%, а также от прибыли и смешанного дохода - на 18,2%.

Доходы и расходы населения Украины в 1-м квартале 2019 года, данные Государственной службы статистики:

млн гривен % к 1-му кв. 2018 Доходы, всего: 803 436 115,5 1. Оплата труда 404 585 117,8 2. Прибыль и смешанный доход 116 832 118,2 3. Доходы от имущества, полученные 14 473 106,8 4. Социальная помощь, другие текущие и капитальные трансферты, из них: 267 546 111,4 - социальная помощь 130 361 121,7 - другие текущие трансферты 30 044 118,4 - социальные трансферты в натуре 107 141 99,5 Расходы и сбережения, всего: 803 436 115,5 1. Покупка товаров и оплата услуг 762 520 120,2 2. Доходы от имущества, оплаченные 8 913 138,8 3. Текущие налоги на прибыль, имущество, и другие оплаченные текущие трансферты, в том числе: 80 983 125,4 - текущие налоги на прибыль, имущество и др. 64 247 121,6 - взносы на социальное страхование 916 155,0 - другие текущие трансферты 15 820 141,6 Сбережения (прирост) –48 980 х 4. Накопление нефинансовых активов –10 164 х 5. Прирост финансовых активов, из них: –38 816 х - прирост денежных вложений и сбережений в ценных бумагах –5 491 х - сбережения в иностранной валюте 8 995 92,9 - займы, полученные за исключением погашенных 6 479 41,6

Как сообщали Українські Новини, в конце 2018 доходы украинцев увеличились более чем на 16%.

Тем временем Госбюджет в 2018 недовыполнен по доходам на 8 млрд гривен.