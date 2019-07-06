В начале июля автогаз на заправках подешевел

В понедельник-пятницу, 1-5 июля, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,3% с 13,21 до 13,17 гривен за литр.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nС начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 1,05% с 13,31 гривен\/литр.\r\nСамая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен\/литр.\r\nРозничные цены на сжиженный газ СПБТ 1-5 июля, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 5 июля\r\nСредняя цена на 1 июля\r\n5 июля в % к 1 июля\r\n\r\n\r\nСПБТ\r\n13,17\r\n13,21\r\n99,70\r\n\r\n\r\n\r\nНапомним, водителей предупредили о возможном дефиците и подорожании топлива.\r\nВ начале мая, на заправках Украины цены на дизтопливо и бензин выросли.\r\nРанее цены на горючее в Украине упали. Бензины и дизтопливо за месяц подешевели на 10-17 копеек, автогаз – на 34. Экономисты спрогнозировали цены на топливо в июле.