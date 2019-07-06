В начале июля автогаз на заправках подешевел

В понедельник-пятницу, 1-5 июля, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,3% с 13,21 до 13,17 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 1,05% с 13,31 гривен/литр.

Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 1-5 июля, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 5 июля Средняя цена на 1 июля 5 июля в % к 1 июля СПБТ 13,17 13,21 99,70

Напомним, водителей предупредили о возможном дефиците и подорожании топлива.

В начале мая, на заправках Украины цены на дизтопливо и бензин выросли.

Ранее цены на горючее в Украине упали. Бензины и дизтопливо за месяц подешевели на 10-17 копеек, автогаз – на 34. Экономисты спрогнозировали цены на топливо в июле.