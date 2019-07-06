подписаться на рассылку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
06 июля 2019, суббота, 12:43 18
Экономика 2019-07-06T12:50:46+03:00
Українські Новини
В начале июля автогаз на заправках подешевел

В начале июля автогаз на заправках подешевел

Автогаз. Фото: CARclub.mk
Автогаз. Фото: CARclub.mk

В понедельник-пятницу, 1-5 июля, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,3% с 13,21 до 13,17 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 1,05% с 13,31 гривен/литр.

Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 1-5 июля, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 5 июля Средняя цена на 1 июля 5 июля в % к 1 июля
СПБТ 13,17 13,21 99,70

Напомним, водителей предупредили о возможном дефиците и подорожании топлива.

В начале мая, на заправках Украины цены на дизтопливо и бензин выросли.

Ранее цены на горючее в Украине упали. Бензины и дизтопливо за месяц подешевели на 10-17 копеек, автогаз – на 34. Экономисты спрогнозировали цены на топливо в июле. 

Больше новостей о: Топливо Цены на автогаз

Архив
Новости
В начале июля автогаз на заправках подешевел 12:43
Прокуратура сообщила подозрение организатору массовых бунтов в ровенском СИЗО 11:59
На Закарпатье пьяный водитель Mitsubishi насмерть сбил 11-летнюю девочку 11:46
Фото ГУ ГосЧС во Львовской области
2 человека госпитализированы из-за падения дерева на автомобиль во Львовской области 11:18
Зеленский назначил львовским губернатором Мальского 10:57
больше новостей
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
Ирина Геращенко. Фото: facebook/iryna.gerashchenko
Геращенко сама оконфузилась, когда хотела посмеяться над конфузом Зеленского 09:05
ДТП на Одесской трассе. Скриншот видео
На Одесской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: цистерна протаранила фуру 10:40
Путин требует отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса 08:40
Идут фронты с мощными ливнями и шквалами: синоптик предупредила о сложной погоде на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом 14:38
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
В парламенте нужно принять новый закон о судоустройстве и статусе судей, - Писаренко 11:46
Путин требует отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса 08:40
ГБР начало расследовать, как Порошенко снял $34 млн наличными после инаугурации Зеленского 22:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok