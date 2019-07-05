Минздрав передумал проводить тендер расширение Института рака за 2,5 млрд гривен

Государственное предприятие "Государственный строительный центр Министерства здравоохранения Украины" отменил тендер на реконструкцию и расширение Национального института рака с ожидаемой стоимостью 2,461 млрд гривен.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер был отменен во исполнение решения Постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.

Основание - невозможность устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок.

Ранее заявки на участие в тендере подали 3 компании: "Риола-Модуль лтд" (Киевская область), "Алиас Инвест Груп" (Киев) и ООО "АБК "Буд Монтаж" (Киев).

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований проводило обыски в Министерстве здравоохранения.