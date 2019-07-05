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05 июля 2019, пятница, 17:58 936
Кабмин 2019-07-05T20:00:03+03:00
Українські Новини
Минздрав передумал проводить тендер расширение Института рака за 2,5 млрд гривен

Минздрав передумал проводить тендер расширение Института рака за 2,5 млрд гривен

Государственное предприятие "Государственный строительный центр Министерства здравоохранения Украины" отменил тендер на реконструкцию и расширение Национального института рака с ожидаемой стоимостью 2,461 млрд гривен.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер был отменен во исполнение решения Постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.

Основание - невозможность устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам публичных закупок.

Ранее заявки на участие в тендере подали 3 компании: "Риола-Модуль лтд" (Киевская область), "Алиас Инвест Груп" (Киев) и ООО "АБК "Буд Монтаж" (Киев).

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований проводило обыски в Министерстве здравоохранения.

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