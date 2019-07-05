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05 июля 2019, пятница, 15:20 89
Силовые структуры 2019-07-05T15:23:39+03:00
Українські Новини
"Ценный свидетель" по делу Малазийского боинга: экс-начальник ПВО Цемах подал апелляцию на арест

"Ценный свидетель" по делу Малазийского боинга: экс-начальник ПВО Цемах подал апелляцию на арест

Владимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Владимир Цемах. Фото: ВВС.сом

Защита задержанного спецслужбами бывшего начальника противовоздушной обороны (ПВО) Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха обжаловала его арест.

Об этом говорится в распорядке дел на сайте суде, передают Українськi Новини.

Указано, что 4 июля адвокат подозреваемого подал апелляционную жалобу на избранную судом первой инстанции 29 июня меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Для рассмотрения дела определена коллегия из 3 судей под председательствованием Юрия Сливы.

Дата рассмотрения апелляции пока еще не определена.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности задержала и суд арестовал бывшего начальника ПВО бригады ДНР Цемаха.

Украинские спецслужбы задержали экс-боевика в оккупированном Снежном (Донецкой области) и вывезли на подконтрольную Украине территорию.

Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

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