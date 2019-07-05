"Ценный свидетель" по делу Малазийского боинга: экс-начальник ПВО Цемах подал апелляцию на арест

Защита задержанного спецслужбами бывшего начальника противовоздушной обороны (ПВО) Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха обжаловала его арест.\r\nОб этом говорится в распорядке дел на сайте суде, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что 4 июля адвокат подозреваемого подал апелляционную жалобу на избранную судом первой инстанции 29 июня меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.\r\nДля рассмотрения дела определена коллегия из 3 судей под председательствованием Юрия Сливы.\r\nДата рассмотрения апелляции пока еще не определена.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Служба безопасности задержала и суд арестовал бывшего начальника ПВО бригады ДНР Цемаха.\r\nУкраинские спецслужбы задержали экс-боевика в оккупированном Снежном (Донецкой области) и вывезли на подконтрольную Украине территорию.\r\nЦемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.