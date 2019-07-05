"Цінний свідок" у справі Малазійського боїнга: екс-начальник ППО Цемах подав апеляцію на арешт

Захист затриманого спецслужбами колишнього начальника протиповітряної оборони (ППО) Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха оскаржив його арешт.\r\nПро це йдеться в розпорядку справ на сайті суді, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що 4 липня адвокат підозрюваного подав апеляційну скаргу на обраний судом першої інстанції 29 червня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.\r\nДля розгляду справи визначена колегія з 3 суддів під головуванням Юрія Сливи.\r\nДата розгляду апеляції поки ще не визначена.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Служба безпеки затримала і суд заарештував колишнього начальника Протиповітряної оборони бригади ДНР Цемаха.\r\nУкраїнські спецслужби затримали екс-бойовика в окупованому Сніжному (Донецької області) і вивезли на підконтрольну Україні територію.\r\nЦемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.