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05 липня 2019, пʼятниця, 15:22 21
Силові структури 2019-07-05T16:15:02+03:00
Українські Новини
"Цінний свідок" у справі Малазійського боїнга: екс-начальник ППО Цемах подав апеляцію на арешт

"Цінний свідок" у справі Малазійського боїнга: екс-начальник ППО Цемах подав апеляцію на арешт

Володимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Володимир Цемах. Фото: ВВС.сом

Захист затриманого спецслужбами колишнього начальника протиповітряної оборони (ППО) Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха оскаржив його арешт.

Про це йдеться в розпорядку справ на сайті суді, передають Українські Новини.

Зазначено, що 4 липня адвокат підозрюваного подав апеляційну скаргу на обраний судом першої інстанції 29 червня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.

Для розгляду справи визначена колегія з 3 суддів під головуванням Юрія Сливи.

Дата розгляду апеляції поки ще не визначена.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки затримала і суд заарештував колишнього начальника Протиповітряної оборони бригади ДНР Цемаха.

Українські спецслужби затримали екс-бойовика в окупованому Сніжному (Донецької області) і вивезли на підконтрольну Україні територію.

Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

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