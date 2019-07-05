В ЕС будут ограничивать вещание телеканалов, которые пропагандируют ненависть

В Люксембурге суд Евросоюза принял решение разрешить странам ЕС ограничивать работу тех телеканалов, в трансляции которых есть пропаганда ненависти. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Страны Евросоюза могут ограничивать работу телеканалов, на которых присутствует пропаганда ненависти, переводя их на вещание исключительно на платной основе", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что решение было принято вчера, 4 июля, по делу о решении Литовской комиссии по радио и телевидению, которая в мае 2016 года обязала ретрансляторов на один год перевести русскоязычный телеканал NTV Mir Lithuania в пакет программ, доступных только после внесения дополнительной платы.

По мнению литовской стороны, телеканал распространял дезинформацию и пропагандировал вражду и ненависть в своем эфире. В частности, как было установлено, в эфире телеканала звучали оценки, согласно которым в Литве властью якобы проводится неонацистская внутренняя политика, которая угрожает российскому национальному меньшинству.

Холдинг Baltic Media Alliance, который осуществляет вещание телеканала, обратился в административный суд Вильнюса с требованием аннулировать решение комиссии. По мнению истца, оно нарушало директиву Евросоюза об аудиовизуальных медиа-услугах. В свою очередь суд в Вильнюсе попросил Люксембург разъяснить, подпадает ли позиция литовской комиссии под директиву.

Суд ЕС признал, что решение комиссии служит поддержанию общественного порядка. При этом трансляция передачи телеканала, которая вызвала претензии Вильнюса, не будет приостановлена или запрещена. Она будет доступна пользователям, которые оплатили соответствующий пакет.

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