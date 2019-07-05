Нардепу Шурме жена подарила 2,5 млн гривен

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Игорь Шурма, который ранее возмутился срывом своего выступления, задекларировал 2,5 млн гривен как подарок от жены.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях имущественного положения, передают Українськi Новини.

Шурма задекларировал 2 505 534 гривны дохода и указал, что это подарок в денежной форме от жены Марты.

Подарок сделан 16 мая.

Согласно декларации, доход его жены за 2018 год составил почти 2 млн гривен, а доход самого депутата - 2 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ранее депутат Рады Андрей Билецкий (внефракционный) задекларировал подаренный отцом земельный участок в Харькове стоимостью 1,68 млн гривен.

В феврале этого года привлечение к уголовной ответственности за незаконное обогащение признано неконституционным.