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05 июля 2019, пятница, 11:07 503
Верховная Рада и партии 2019-07-05T11:08:39+03:00
Українські Новини
Нардепу Шурме жена подарила 2,5 млн гривен

Нардепу Шурме жена подарила 2,5 млн гривен

Игорь Шурма Фото: пресс-служба партии ОБ
Игорь Шурма Фото: пресс-служба партии ОБ

Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Игорь Шурма, который ранее возмутился срывом своего выступления, задекларировал 2,5 млн гривен как подарок от жены.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях имущественного положения, передают Українськi Новини.

Шурма задекларировал 2 505 534 гривны дохода и указал, что это подарок в денежной форме от жены Марты.

Подарок сделан 16 мая.

Согласно декларации, доход его жены за 2018 год составил почти 2 млн гривен, а доход самого депутата - 2 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ранее депутат Рады Андрей Билецкий (внефракционный) задекларировал подаренный отцом земельный участок в Харькове стоимостью 1,68 млн гривен.

В феврале этого года привлечение к уголовной ответственности за незаконное обогащение признано неконституционным.

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