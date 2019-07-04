Гардеробщицу Рады убили: полиция начала расследование

Полиция открыла уголовное производство по факту убийства женщины - работницы гардероба Верховной Рады в Киевской области.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер полиции Киевский области Николай Жукович.

По его словам, тело женщины обнаружили в кукурузном поле в области между поселками Вольное и Юровка.

"На теле обнаружены следы насилия. Ищем убийц", - сказал Жукович.

Он добавил, что тело женщины направлено на экспертизу.

Фамилию погибшей он не назвал.

При, этом по данным пользователей социальной сети Facebook погибшая - Антонина Шпир.

Как сообщали Українськi Новини, гардеробщицу Верховной Рады нашли мертвой в поле кукурузы под Киевом.

В Киеве нашли мертвым сотрудника Администрации Президента.