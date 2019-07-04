Гардеробщицу Рады убили: полиция начала расследование

Полиция открыла уголовное производство по факту убийства женщины - работницы гардероба Верховной Рады в Киевской области.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил спикер полиции Киевский области Николай Жукович.\r\nПо его словам, тело женщины обнаружили в кукурузном поле в области между поселками Вольное и Юровка.\r\n"На теле обнаружены следы насилия. Ищем убийц", - сказал Жукович.\r\nОн добавил, что тело женщины направлено на экспертизу.\r\nФамилию погибшей он не назвал.\r\nПри, этом по данным пользователей социальной сети Facebook погибшая - Антонина Шпир.\r\nКак сообщали Українськi Новини, гардеробщицу Верховной Рады нашли мертвой в поле кукурузы под Киевом.\r\nВ Киеве нашли мертвым сотрудника Администрации Президента.