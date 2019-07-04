Кандидат в нардепы Шкуро заявил об угрозах от своего конкурента по округу Андриевского

Кандидат в народные депутаты по мажоритарному избирательному округу №222 Максим Шкуро заявил об угрозах и провокациях "в стиле 90-х годов" со стороны народного депутата Дмитрия Андриевского, баллотирующегося по тому же округу.

Об этом Шкуро сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Влиятельный нардеп Андриевский действует в стиле лихих 90-х. Иду в Раду, по избирательному округу №222, Соломенский район. Началось, конечно, раньше. Еще до регистрации я издал информационный бюллетень, где рассказал правду об истории своего увольнения с (должности) главы района и отдельно о славной роли Андриевского в этом. Как следствие, распространить его нормально не дали… Потом мне последовала от Андриевского прямая смс-угроза. Запугивали работников штаба. Через пару дней руководителю штаба выбили окна в машине, когда она была припаркована под домом. Женщины вынуждены были вывезти своих детей подальше от Киева", – написал кандидат в нардепы.

История, по словам Шкуро, получила продолжение, когда на улицах появились его рекламные борды. Политик уверяет, что за ним установили слежку, а затем начались и угрозы со стороны работников Прокуратуры.

"Вчера в обед, за 18 дней до выборов – звонок из прокуратуры города на WhatsApp с требованием явиться в прокуратуру по каким-то давно забытым "провадженням" 2017 года. Представьте, прямое, лобовое использование прокуратуры в давлении на конкурентов по округу! И это не 90-е, это лето 2019 года", – возмутился Шкуро.

Он также отметил, что нардеп Дмитрий Андриевский знает, что Шкуро – его главный конкурент на округе, и что выиграть выборы честно у него не получится. Поэтому он и пытается запугать своего оппонента.

"Меня не запугать, но, вполне возможно, инцидент 2012 года (думаю, многие помнят "поножовщину" в отношение меня) может повториться. Уж очень по стилю напоминает сегодняшние события. А может быть еще и похлеще. Он (Андриевский) готовит наказание тому, кто посмел на Соломенке поднять против него голову? За всеми этими движениями стоит попытка запугать меня, чтобы я снялся с выборов, и у него не осталось конкурентов. Готовлю пресс-конференцию. Втихаря подмять под себя выборы ему не удастся", – подытожил Максим Шкуро.