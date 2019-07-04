Кандидат у нардепи Шкуро заявив про погрози від свого конкурента по округу Андрієвського

Кандидат в народні депутати по мажоритарному виборчому округу №222 Максим Шкуро заявив про погрози та провокації "в стилі 90-х років" з боку народного депутата Дмитра Андрієвського (фракція "Блок Петра Порошенка"), який балотується по тому ж округу.

Про це Шкуро повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Впливовий нардеп Андрієвський діє в стилі лихих 90-х. Йду в Раду по виборчому округу №222, Солом'янський район. Почалося, звичайно, раніше. Ще до реєстрації я видав інформаційний бюлетень, де розповів правду про історію свого звільнення з (посади) глави району та окремо про славну роль Андрієвського у цьому. Як наслідок, поширити його нормально не дали... Потім мені прийшла від Андрієвського пряма смс-загроза. Залякували працівників штабу. Через пару днів керівнику штабу вибили вікна в машині, коли вона була припаркована під будинком. Жінки змушені були вивезти своїх дітей подалі від Києва", – написав кандидат у нардепи.

Історія, за словами Шкуро, отримала продовження, коли на вулицях з'явилися його рекламні борди. Політик запевняє, що за ним встановили стеження, а потім й почалися погрози з боку працівників Прокуратури.

"Учора в обід, за 18 днів до виборів – дзвінок із прокуратури міста на WhatsApp з вимогою з'явитися в прокуратуру за якимось давно забутим "провадженням" 2017 року. Уявіть, пряме, лобове використання прокуратури для тиску на конкурентів по округу! І це не 90-е, це літо 2019 року", – обурився Шкуро.

Він також зазначив, що нардеп Дмитро Андриеский знає, що Шкуро – його головний конкурент на окрузі, і що виграти вибори чесно у нього не вийде. Тому він і намагається залякати свого опонента.

"Мене не залякати, але, цілком можливо, інцидент 2012 року (думаю, багато хто пам'ятає "різанину" по відношенню до мене) може повторитися. Вже дуже по стилю нагадує сьогоднішні події. А може бути ще й гірше. Він (Андрієвський) готує покарання для того, хто посмів на Солом'янці підняти проти нього голову? За всіма цими рухами стоїть спроба залякати мене, щоб я знявся з виборів, і у нього не залишилося конкурентів. Готую прес-конференцію. Нишком підім'яти під себе вибори йому не вдасться", – підсумував Максим Шкуро.