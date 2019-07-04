Кандидат у нардепи Шкуро заявив про погрози від свого конкурента по округу Андрієвського

Кандидат в народні депутати по мажоритарному виборчому округу №222 Максим Шкуро заявив про погрози та провокації "в стилі 90-х років" з боку народного депутата Дмитра Андрієвського (фракція "Блок Петра Порошенка"), який балотується по тому ж округу.\r\nПро це Шкуро повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.\r\n"Впливовий нардеп Андрієвський діє в стилі лихих 90-х. Йду в Раду по виборчому округу №222, Солом'янський район. Почалося, звичайно, раніше. Ще до реєстрації я видав інформаційний бюлетень, де розповів правду про історію свого звільнення з (посади) глави району та окремо про славну роль Андрієвського у цьому. Як наслідок, поширити його нормально не дали... Потім мені прийшла від Андрієвського пряма смс-загроза. Залякували працівників штабу. Через пару днів керівнику штабу вибили вікна в машині, коли вона була припаркована під будинком. Жінки змушені були вивезти своїх дітей подалі від Києва", – написав кандидат у нардепи.\r\nІсторія, за словами Шкуро, отримала продовження, коли на вулицях з'явилися його рекламні борди. Політик запевняє, що за ним встановили стеження, а потім й почалися погрози з боку працівників Прокуратури.\r\n"Учора в обід, за 18 днів до виборів – дзвінок із прокуратури міста на WhatsApp з вимогою з'явитися в прокуратуру за якимось давно забутим "провадженням" 2017 року. Уявіть, пряме, лобове використання прокуратури для тиску на конкурентів по округу! І це не 90-е, це літо 2019 року", – обурився Шкуро.\r\nВін також зазначив, що нардеп Дмитро Андриеский знає, що Шкуро – його головний конкурент на окрузі, і що виграти вибори чесно у нього не вийде. Тому він і намагається залякати свого опонента.\r\n"Мене не залякати, але, цілком можливо, інцидент 2012 року (думаю, багато хто пам'ятає "різанину" по відношенню до мене) може повторитися. Вже дуже по стилю нагадує сьогоднішні події. А може бути ще й гірше. Він (Андрієвський) готує покарання для того, хто посмів на Солом'янці підняти проти нього голову? За всіма цими рухами стоїть спроба залякати мене, щоб я знявся з виборів, і у нього не залишилося конкурентів. Готую прес-конференцію. Нишком підім'яти під себе вибори йому не вдасться", – підсумував Максим Шкуро.