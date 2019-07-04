НАБУ и САП не могут найти компромисс в деле одиозного Гуцуляка

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство в отношении Владимира Гуцуляка, начальника управления процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями территориальных управлений Государственного бюро расследований Генеральной прокуратуры, однако Специализированная антикоррупционная прокуратура отменила это решение.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Детективы закрыли дело, но САП отменила постановление о закрытии", - сказал он.\r\nПо его словам, дело было закрыто в июне, однако САП отменила решение и возобновила расследование.\r\nДело расследуется по статье 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверных данных) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, глава департамента экономических расследований ГПУ Гуцуляк с женой ездили не на своих машинах и жили в доме подруги.\r\nТем временем Луценко поставил одиозного прокурора Гуцуляка надзирать за работой следователей ГБР.\r\nРанее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявила, что готовит сообщение о подозрении Гуцуляку в незаконном обогащении, который ранее открыл дело против руководителя САП Назара Холодницкого.\r\n12 августа 2016 года Гуцуляк заявил об избиении спецназом Национального антикоррупционного бюро 3 сотрудников Генпрокуратуры в ходе конфликта в Киеве.