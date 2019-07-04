НАБУ и САП не могут найти компромисс в деле одиозного Гуцуляка

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство в отношении Владимира Гуцуляка, начальника управления процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями территориальных управлений Государственного бюро расследований Генеральной прокуратуры, однако Специализированная антикоррупционная прокуратура отменила это решение.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Детективы закрыли дело, но САП отменила постановление о закрытии", - сказал он.

По его словам, дело было закрыто в июне, однако САП отменила решение и возобновила расследование.

Дело расследуется по статье 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверных данных) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, глава департамента экономических расследований ГПУ Гуцуляк с женой ездили не на своих машинах и жили в доме подруги.

Тем временем Луценко поставил одиозного прокурора Гуцуляка надзирать за работой следователей ГБР.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявила, что готовит сообщение о подозрении Гуцуляку в незаконном обогащении, который ранее открыл дело против руководителя САП Назара Холодницкого.

12 августа 2016 года Гуцуляк заявил об избиении спецназом Национального антикоррупционного бюро 3 сотрудников Генпрокуратуры в ходе конфликта в Киеве.