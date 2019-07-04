Видео дня: Для участия в Sea Breeze-2019 в порт Одессы зашли 4 корабля НАТО

Утром в четверг, 4 июля, сразу четыре корабля НАТО зашли в Одесский морской порт для участия в Sea Breeze-2019. Об этом сообщает Думская .

Первым в 10 часов у 19 причала морвокзала был ошвартован флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto. А за ним зашел и встал у 18 причала британский эсминец D37 Duncan.

Около 11 часов к 22 причалу порта был пришвартован турецкий фрегат F241 Turgutreis , а в полдень была завершена постановка румынского F221 Regele Ferdinand к 23 причалу.

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Корабли простоят в Одессе до 8 июля. Вся четверка относится к постоянной группе НАТО, несущей боевое дежурство в Средиземном море. Флагманом группы является фрегат Toronto. В День флота, 7 июля, для одесситов будут организованы экскурсии на это судно.

Корабли примут участие в международных учениях Sea Breeze-2019 и будут действовать в составе многонациональных сил.

Ранее сообщалось, как в Украину на Sea Breeze-2019 идет эсминец США с Tomahawk на борту.

Тем временем НАТО значительно увеличило интенсивность захода военных кораблей в Черное море.