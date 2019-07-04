подписаться на рассылку
25.85 26.2
28.95 29.65
˟
04 июля 2019, четверг, 14:09 561
Силовые структуры 2019-07-04T14:10:19+03:00
Українські Новини
Видео дня: Для участия в Sea Breeze-2019 в порт Одессы зашли 4 корабля НАТО

Видео дня: Для участия в Sea Breeze-2019 в порт Одессы зашли 4 корабля НАТО

Утром в четверг, 4 июля, сразу четыре корабля НАТО зашли в Одесский морской порт для участия в Sea Breeze-2019. Об этом сообщает Думская .

Первым в 10 часов у 19 причала морвокзала был ошвартован флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto. А за ним зашел и встал у 18 причала британский эсминец D37 Duncan.

Около 11 часов к 22 причалу порта был пришвартован турецкий фрегат F241 Turgutreis , а в полдень была завершена постановка румынского F221 Regele Ferdinand к 23 причалу.

Корабли простоят в Одессе до 8 июля. Вся четверка относится к постоянной группе НАТО, несущей боевое дежурство в Средиземном море. Флагманом группы является фрегат Toronto. В День флота, 7 июля, для одесситов будут организованы экскурсии на это судно.

Корабли примут участие в международных учениях Sea Breeze-2019 и будут действовать в составе многонациональных сил.

Ранее сообщалось, как в Украину на Sea Breeze-2019 идет эсминец США с Tomahawk на борту.

Тем временем НАТО значительно увеличило интенсивность захода военных кораблей в Черное море.

Больше новостей о: Военно-морские учения Sea Breeze Sea Breeze Sea Breeze-2019

Архив
Новости
СБУ задержала и суд арестовал экс-начальника ПВО бригады ДНР 15:09
Пожар в заминированном Луганском лесу был ликвидирован 15:02
Владельцы энергозатратных предприятий стремятся вернуть ручное регулирование тарифов на электроэнергию, – президент Ассоциации энергетики Трохимец 15:01
Телеканал "Интер" выиграл иск к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания 14:51
НАБУ и САП не могут найти компромисс в деле одиозного Гуцуляка 14:50
больше новостей
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
Североамериканский дебют: что пишут о Зеленском канадские СМИ 16:22
Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему 08:00
Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом 10:40
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
больше новостей
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
"Антиклюевский майдан" угрожает Зеленскому "немирными протестами" через 2 дня 22:42
Чиновники умалчивают о проблемах зайцев, - охотники 07:16
Мусияка считает структуру нового Верховного суда нелепой 13:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok