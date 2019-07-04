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04 липня 2019, четвер, 14:09 12
Силові структури 2019-07-04T19:30:05+03:00
Українські Новини
Відео дня: Для участі в Sea Breeze-2019 в порт Одеси зайшли 4 кораблі НАТО

Відео дня: Для участі в Sea Breeze-2019 в порт Одеси зайшли 4 кораблі НАТО

Вранці у четвер, 4 липня, відразу чотири кораблі НАТО зайшли в Одеський морський порт для участі в Sea Breeze-2019. Про це повідомляє Думська .

Першим в 10 годин у 19 причалу морвокзалу був ошвартований флагман постійної групи SNMG2 канадський фрегат Toronto. А за ним зайшов і став біля 18 причалу британський есмінець D37 Duncan.

Близько 11 години до 22 причалу порту був пришвартований турецький фрегат F241 Turgutreis , а опівдні була завершена постановка румунської F221 Regele Ferdinand до 23 причалу.

Кораблі простоять в Одесі до 8 липня. Вся четвірка відноситься до постійної групі НАТО, що несе бойове чергування у Середземному морі. Флагманом групи є фрегат Toronto. У День флоту, 7 липня, для одеситів будуть організовані екскурсії на це судно.

Кораблі візьмуть участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze-2019 і будуть діяти у складі багатонаціональних сил.

Раніше повідомлялося, що в Україну на Sea Breeze-2019 йде есмінець США з Tomahawk на борту.

Тим часом НАТО значно збільшило інтенсивність заходу військових кораблів в Чорне море.

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