Бизнесмен Алексей Кулагин призвал президента вынести вопрос вмешательств в госреестр на заседание СНБО

Украинский бизнесмен, управляющий владелец девелоперской компании ОМОКС Алексей Кулагин призвал президента Владимира Зеленского вынести вопрос мошенничества с государственными реестрами и рейдерских захватов собственности на очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

В открытом обращении к главе государства предприниматель отмечает, что новому всплеску рейдерства в Украине способствовали действия руководства Министерства юстиции в 2015-2019 годах, а собственно в криминальных схемах могут быть задействованы, в частности, народные депутаты Верховной Рады.

Бизнесмен акцентировал, что незащищенность права собственности ведет к правового беспредела, отпугивает иностранных инвесторов и вызывает ущерб не только жертвам рейдеров, но и экономике государства. По словам Алексея Кулагина, это негативные тенденции к созданию потенциальных или реальных угроз национальным интересам государства.

Учитывая общегосударственные масштабы деятельности организованной преступной группы по лишению собственности граждан и бизнеса, просим вопросы защиты права собственности и работы Министерства юстиции Украины и его руководства в сфере ведения и защиты государственных и единых реестров и описанную ситуацию с явными признаками нанесением прямой угрозы национальным интересам страны, срочно вынести на ближайшее очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, - написал Алексей Кулагин.

В своем обращении владелец компании ОМОКС также рассказал, что недавно правоохранители задержали одного из участников указанного уголовного схемы с рейдерских увлечений собственности - лицо, при себе имела восемь ключей ЭЦП (электронной цифровой подписи. - ред.) По доступу к госреестров от различных субъектов регистрационных действий и при разной территориально принадлежностью.

Он акцентировал, что данный задержанный является первым звеном к расследованию вышеуказанной преступной схемы Минюста, а поэтому ему необходимо обеспечить надежную защиту от Государства и власти.

Напомним, что в конце мая Алексей Кулагин и сам стал жертвой мошенников. Тогда рейдеры захватили офисы компании ОМОКС и построенный им шестнадцатитысячных ЖК Чайка в Киевской области. Именно тогда бизнесмен впервые обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться в ситуации и положить конец рейдерству в нашей стране.