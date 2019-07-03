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03 июля 2019, среда, 20:56 450
Президент 2019-07-03T21:09:38+03:00
Українські Новини
В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в зеленую энергетику, - Зеленский

В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в зеленую энергетику, - Зеленский

Солнечные панели.
Солнечные панели.

На сегодня в Украине существуют лучшие в мире условия для инвестирования в зеленую энергетику.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса и деловых кругов в канадском Торонто, сообщает "Главком".

"В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в зеленую энергетику. Мы намерены их улучшать за счет упрощения бюрократических процедур и усиления защиты ваших инвестиций. Мы думаем о будущем, поэтому зеленая энергетика станет одним из ключевых секторов для нашей экономики в ближайшие годы", - подчеркнул президент Зеленский.

Напомним, Верховная Рада 25 апреля 2019 приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии". Закон предусматривает внедрение "зеленых" аукционов с 2020 года и обязательное участие в них инвесторов солнечных электростанций мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций мощностью более 5 МВт.

За внедрение в Украине зеленых аукционов активно выступали международные партнеры. По их словам, новая система стимулирования возобновляемой энергетики позволит привлечь значительные инвестиции в отрасль.

Напомним, Зеленский провел первые встречи в рамках поездки в Канаду. 

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