Луценко переназначил прокурором Хмельницкой области Синишина

Генеральный прокурор Юрий Луценко переназначил Олега Синишина прокурором Хмельницкой области.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

По его словам, рекомендацию о переназначении Синишина внес Луценко Совет прокуроров еще 11 июня.

Синишин переназначен в связи с тем, что срок его полномочий на административной должности истекает 18 июля.

Как сообщали Українськi Новини, Луценко назначил Кизя своим замом.

Ранее, в мае, Юрий Луценко уволил Евгения Енина с должности заместителя генерального прокурора.