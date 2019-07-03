Луценко переназначил прокурором Хмельницкой области Синишина

Генеральный прокурор Юрий Луценко переназначил Олега Синишина прокурором Хмельницкой области.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.\r\nПо его словам, рекомендацию о переназначении Синишина внес Луценко Совет прокуроров еще 11 июня.\r\nСинишин переназначен в связи с тем, что срок его полномочий на административной должности истекает 18 июля.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Луценко назначил Кизя своим замом.\r\nРанее, в мае, Юрий Луценко уволил Евгения Енина с должности заместителя генерального прокурора.