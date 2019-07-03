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03 июля 2019, среда, 19:53 114
Судебная власть 2019-07-03T19:53:01+03:00
Українські Новини
Луценко переназначил прокурором Хмельницкой области Синишина

Луценко переназначил прокурором Хмельницкой области Синишина

Генеральный прокурор Юрий Луценко переназначил Олега Синишина прокурором Хмельницкой области.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

По его словам, рекомендацию о переназначении Синишина внес Луценко Совет прокуроров еще 11 июня.

Синишин переназначен в связи с тем, что срок его полномочий на административной должности истекает 18 июля.

Как сообщали Українськi Новини, Луценко назначил Кизя своим замом.

Ранее, в мае, Юрий Луценко уволил Евгения Енина с должности заместителя генерального прокурора.

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