Экс-переводчика Гройсмана Ежова освободили из-под стражи

Голосеевский районный суд Киева освободил из-под стражи бывшего заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, обвиняемого в работе на российские спецслужбы.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

"Суд удовлетворил наше ходатайство и сегодня изменил меру пресечения Ежову на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля", - сообщил он.

Адвокат отметил, что защита ходатайствовала о смене меры пресечения, в том числе и на основании решения Конституционного Суда от 25 июня, которым было признано неконституционным избрание для подозреваемых в государственной измене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре экс-переводчику Гройсмана Ежову продлили арест почти до Нового года.

Ранее суд арестовал часть имущества Ежова и оставил его под стражей на два месяца. До этого из-за отсутствия правого обоснования доказательств сотрудничества Ежова с Россией его дело перенесли на сентябрь.

Правоохранители обвиняют его в передаче спецслужбам России материалов о встречах премьера с иностранными чиновниками, в частности с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и верховным представителем Европейского Союза Федерикой Могерини.