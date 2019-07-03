"Это манипуляции": Кличко опроверг рост стоимости пешеходно-велосипедного моста в Киеве

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко заявил в эфире телевизионного канала "112 Украина", что стоимость пешеходно-велосипедного моста не изменилась по сравнению с предварительно заявленной. И все упреки о якобы подорожании объекта является ложью и манипуляциями.

Об этом говорится на веб-сайте мэра Киева.

"В отношении разговоров, что якобы на строительстве моста украденны деньги, хочу сказать: это - манипуляция! Когда берут и составляют суммы стоимости нескольких объектов: Владимирской горки, подпорных стенок склонов, фонтана, обновление парка "Крещатый", и обвиняют в том, что выросли расходы на мост - это манипуляция! Стоимость возведения моста не повышалась", - подчеркнул Кличко.

Также мэр Киева напомнил, что все документы по расходам на строительство городская власть передала в Институт досудебных экспертиз и КРУ (Контрольно-ревизионное управление в г. Киеве) для проверки на соответствие стоимости осуществленных работ и приобретенных строительных материалов.

"Более того, сегодня оплатили только 210 млн (гривен). Это те средства, которые пошли только на конструкцию этого моста. При выполнении работ мы сможем заплатить подрядчикам тогда, когда пройдут все проверки", - сказал Кличко.

Комментируя качество стеклянных вставок на мосту, мэр отметил, что они - безопасны. А повреждения, появившиеся на стеклянной поверхности - результат действий вандалов.

"У меня есть видеозаписи, как залезают на парапеты, прыгают с них и проверяют стекло на прочность. Вандалов у нас хватает. И тех, кто на автомобиле пытается проехаться по пешеходному мосту, к сожалению, - тоже", - отметил Виталий Кличко.

Как сообщалось, самым масштабным проектом, который был реализован в 2019 году киевской властью, стало строительство нового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка". Сооружение из бетона и стекла имеет длину 210 м и ширину от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок.

В то же время, научный институт засекретил исследования, можно ли строить пешеходно-велосипедный мост над Владимирским спуском. Между тем, накануне открытия "мост Кличко" подорожал еще на 73 млн гривен.