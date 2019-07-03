"Платформа" Бойко почти в 2 раза опережает "Слугу народа" в Донецкой области, – опрос

Социологическая компания Seetarget сообщила, что рейтинг популярности политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (46,8%) почти в 2 раза опережает рейтинг партии "Слуга народа" (28,9%) среди избирателей Донецкой области.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Seetarget.

А именно, если бы в ближайшее воскресенье (7 июля) состоялись выборы в Верховную Раду Украины, то из тех избирателей Донецкой области, кто уже определился с выбором и планирует голосовать, 46,8% отдали бы свои голоса за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 28,9% - за партию "Слуга народа", 9,1% – за партию "Европейская солидарность", 4,3% – за партию "Оппозиционный блок", 3,6% – за ВО "Батьківщина".

Соцопрос был проведен с 21 по 28 июня 2019 года.

Всего опрошено 803 респондента в возрасте от 18 лет и старше.

Опрос репрезентирует взрослое население Донецкой области (на подконтрольных Украине территориях) по основным социально-демографическим признакам.

Метод опроса – индивидуальное интервью (face-to-face) по месту проживания респондента.

Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Как сообщали Українські Новини, кандидат в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко возглавил рейтинг политиков, которых граждане Украины хотели бы видеть премьер-министром.