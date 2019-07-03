подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.8
˟
03 июля 2019, среда, 06:13 16
Общество 2019-07-03T06:13:02+03:00
Українські Новини
"Платформа" Бойко почти в 2 раза опережает "Слугу народа" в Донецкой области, – опрос

"Платформа" Бойко почти в 2 раза опережает "Слугу народа" в Донецкой области, – опрос

Соцопрос (иллюстрация). Фото: Pixabey
Соцопрос (иллюстрация). Фото: Pixabey

Социологическая компания Seetarget сообщила, что рейтинг популярности политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (46,8%) почти в 2 раза опережает рейтинг партии "Слуга народа" (28,9%) среди избирателей Донецкой области.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Seetarget.

А именно, если бы в ближайшее воскресенье (7 июля) состоялись выборы в Верховную Раду Украины, то из тех избирателей Донецкой области, кто уже определился с выбором и планирует голосовать, 46,8% отдали бы свои голоса за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 28,9% - за партию "Слуга народа", 9,1% – за партию "Европейская солидарность", 4,3% – за партию "Оппозиционный блок", 3,6% – за ВО "Батьківщина".

Соцопрос был проведен с 21 по 28 июня 2019 года.

Всего опрошено 803 респондента в возрасте от 18 лет и старше.

Опрос репрезентирует взрослое население Донецкой области  (на подконтрольных Украине территориях) по основным социально-демографическим признакам.

Метод опроса – индивидуальное интервью (face-to-face) по месту проживания респондента.

Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Как сообщали Українські Новини, кандидат в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко возглавил рейтинг политиков, которых граждане Украины хотели бы видеть премьер-министром.

Больше новостей о: социологический опрос Seetarget Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко

Архив
Новости
"Платформа" Бойко почти в 2 раза опережает "Слугу народа" в Донецкой области, – опрос 06:13
Гройсман утверждает, что начал ходить в школу в 2 года, когда дети еще не умеют говорить 06:07
Цена за пачку сигарет может вырасти до 100 гривен к 2025 06:01
После продолжительного ослабления НБУ резко повысил курс гривны 06:00
Жара начинает покидать Украину 06:00
больше новостей
Магнитные бури в июле: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 09:17 Инфографика
С 1 июля двум категориям украинцев повысили пенсии 08:55
В Украине увеличился прожиточный минимум 08:30
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Платежный баланс сведен с дефицитом в $750 млн 09:16
больше новостей
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Могилев обещает вернуть справедливые пенсии силовикам 12:00
Дом, в котором погибли дети. Фото: ГосЧС
Четыре маленьких ребенка погибли в пожаре под Одессой, пока их пьяные матери были во дворе 12:37
Жена Климкина возглавляет в Администрации Зеленского департамент внешней политики 16:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok