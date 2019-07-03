Чиновники умалчивают о проблемах зайцев, - охотники

Поголовье зайца в северных районах Украины пребывает на критически низком уровне, однако профильное министерство практически не привлекает внимание к этому, всячески бравируя проблемами более крупных животных.

Об этом в интервью изданию "Мир увлечений: Охота & Оружие" рассказал владелец охотничьего хозяйства в Глуховском районе Сумской области Константин Рябченко, сообщает сайт Национальной ассоциации стрелков Украины.

"…Зайцев в северных регионах Украины нужно уже вносить в Красную книгу – их просто нет. Вот у меня 9 лет нет охоты на зайца – мы его вообще не стреляем, а его все равно нет. Косули есть, а зайца нет. Животные просто так редки, что не видят друг друга и не могут спариться", - рассказал он.

"Я когда получил хозяйство (в 2009 году – ред.) проехал по нему с тепловизором – зайцы были по 3-5 км друг от друга. И за ночь их встречалось не больше 3-5 голов на 11 тыс. Га. Это невероятно мало. Должны быть сотни и сотни…Так, что у нас на севере (Украины – ред.) его просто нет, а охоту на него продолжают открывать. А его нет вообще – можно целый день проходить и следов не увидеть", - констатирует охотпользователь.

При этом специалист обратил внимание на бездействие профильного министерства в этом вопросе.

"Но об этом, почему-то не хочет говорить наш министр экологии (Остап Семерак – ред.). Он лося «занес» в Красную книгу, а зайца совсем не хочет замечать. Но документы на нормы отстрела зайца подписываются, так якобы он есть. И это никто не хочет замечать", - констатирует Константин Рябченко.

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