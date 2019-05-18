Под Киевом накрыли нарколабораторию

В Борисполе Киевской области сотрудники Нацполиции ликвидировали работу подпольной лаборатории по изготовлению наркотических препаратов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Так, сообщается, что правоохранители получили уведомление на горячую линию о возможном месте изготовления и сбыта наркотиков. Правоохранители начали проверку информации, проводя ряд соответствующих мероприятий на территории Борисполя, Березани, Згуровщины, Яготина и соседних районов.

"Сотрудники полиции в квартире жителя Борисполя обнаружили и изъяли различное оборудование для изготовления наркотиков и готовый для продажи амфетамин", - говорится в сообщении.

Нарколабораторию накрыли под Киевом. Фото: Нацполиция

Открыто уголовные производства, устанавливаются пути сбыта наркотических веществ и лиц, которые также причастны к этим правонарушениям.

Как сообщали Українські Новини, в аэропорту "Борисполь" обнаружили 40 кг наркотиков, которые переправляли в Канаду.

Также огромную партию героина на $50 млн обнаружила полиция в Киевской области.