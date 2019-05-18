подписаться на рассылку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
18 мая 2019, суббота, 23:55 215
Силовые структуры 2019-05-18T23:55:01+03:00
Українські Новини
Под Киевом накрыли нарколабораторию

Под Киевом накрыли нарколабораторию

Нарколабораторию накрыли под Киевом. Фото: Нацполиция
Нарколабораторию накрыли под Киевом. Фото: Нацполиция

В Борисполе Киевской области сотрудники Нацполиции ликвидировали работу подпольной лаборатории по изготовлению наркотических препаратов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Так, сообщается, что правоохранители получили уведомление на горячую линию о возможном месте изготовления и сбыта наркотиков. Правоохранители начали проверку информации, проводя ряд соответствующих мероприятий на территории Борисполя, Березани, Згуровщины, Яготина и соседних районов.

"Сотрудники полиции в квартире жителя Борисполя обнаружили и изъяли различное оборудование для изготовления наркотиков и готовый для продажи амфетамин", - говорится в сообщении.

Нарколабораторию накрыли под Киевом. Фото: НацполицияНарколабораторию накрыли под Киевом. Фото: Нацполиция

Открыто уголовные производства, устанавливаются пути сбыта наркотических веществ и лиц, которые также причастны к этим правонарушениям.

Как сообщали Українські Новини, в аэропорту "Борисполь" обнаружили 40 кг наркотиков, которые переправляли в Канаду.

Также огромную партию героина на $50 млн обнаружила полиция в Киевской области.

Больше новостей о: Наркотики Нарколаборатория торговля наркотиками

Архив
Новости
Нарколабораторию накрыли под Киевом. Фото: Нацполиция
Под Киевом накрыли нарколабораторию 23:55
ВВС снимет фильм об отравлении Скрипалей 23:35
Канцлер Австрии Курц объявил о досрочных выборах 23:13
Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого, а Арьеву присвоил ранг посла 22:47
Порошенко уволил Демчину с должности замглавы СБУ 22:32
больше новостей
От града и шквального ветра до 32-градусной жары: синоптик рассказала о погоде на выходных 06:00 Карта
В Харькове эвакуируют людей из 19 торговых центров 17:49
Стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и "Укрбуде" 06:00
Стало известно, кто представит Германию на инаугурации Зеленского 13:07
Понятие виски, которое не соответствовало европейским нормам, исключено из законодательства 17:49
больше новостей
Зеленский призвал желающих собраться перед инаугурацией в Мариинском парке 20:29
Нацгвардия в 2014 присвоила Стецю воинское звание подполковника 15:33
От града и шквального ветра до 32-градусной жары: синоптик рассказала о погоде на выходных 06:00 Карта
Коалиции в Раде нет еще с 2016 года, - Пилипенко 10:56
Виктор Лозинский. Фото: zn.ua
Суд досрочно снял судимость с экс-депутата Лозинского 09:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok