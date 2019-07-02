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02 июля 2019, вторник, 15:02 375
Общество 2019-07-02T17:00:05+03:00
Українські Новини
Услугой по переносу номеров воспользовались 9 630 абонентов

Услугой по переносу номеров воспользовались 9 630 абонентов

9 630 номеров перенесено по состоянию на 1 июля с начала запуска услуги по переносу абонентских номеров (MNP).

Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), передают Українськi Новини.

От оператора мобильной связи компании "Vodafone Украина" было перенесено 2 570 номеров (к оператору перенесено в рамках услуги по переносу номеров - 3 657 номеров), от оператора мобильной связи компании "Киевстар" перенесено 4 818 номеров (к оператору перенесено - 2 694 номеров), от оператора мобильной связи компании lifecell перенесено 1 974 номера (к оператору перенесено - 2 945 номеров), от мобильного оператора "ТриМоб" - 237 номеров (к оператору перенесено - 262 номера), от мобильного оператора "Интертелеком" - 31 номер (к оператору перенесено - 72 номера).

Как сообщали Українськi Новини, с 1 мая начала работать услуга по переносу номеров (MNP).

НКРСИ отмечает, что внедрение услуги по переносу абонентского номера позволит потребителям свободно выбирать сеть оператора для получения телекоммуникационных услуг с сохранением номера, что будет способствовать развитию конкурентной среды и повышению качества услуг.

В то же время украинцы за год потеряли более миллиарда гривен на "скрытых" услугах мобильных операторов.

 

Больше новостей о: Мобильный оператор НКРСИ MNP перенос номеров

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