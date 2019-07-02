Василий Хмельницкий начал строительство нового завода в Киевской области

Инвестиционная группа UFuture украинского предпринимателя Василия Хмельницкого планирует в течение двух лет вложить 2,5 млн долларов в строительство завода по изготовлению композита в индустриальном парке "Белая Церковь".

"Мы вместе с директором Индустриального парка Владимиром Хмуричем заложили капсулу нового завода. Здесь уже через полгода будет завод по изготовлению композита. Это заменитель металла, он легче, не ржавеет, экономичнее. За этим материалом будущее. В Америке уже сейчас композитные материалы заменили металл на 15-17%", — написал Хмельницкий на своей странице Facebook.

Бизнесмен планирует создать на заводе 100 рабочих мест.

Василий Хмельницкий рассказал, что перед принятием решения о запуске завода он протестировал одну линию производства в арендованном цеху:

"Перед началом строительства большого завода мы сняли место в цеху, купили одну линию оборудования, наладили его и запустили первую партию продукта. Это стоило всего $85 тыс., убедились в том, что все работает, что качество продукта высокое, и приняли решение масштабировать производство".

Это будет второй завод в Индустриальном парке "Белая Церковь", а до конца года планируется начать строительство ещё трёх заводов.

В ИП "Белая Церковь" уже работает завод Plank Electrotechnic. Он официально открыт в апреле 2019 года и первым в Украине начал производить современные электроустановочные системы. В его создание UFuture инвестировала $2,8 млн.

UFuture объединяет компании и социальные проекты Василия Хмельницкого. В состав группы, кроме ИП "Белая Церковь", входят девелоперская компания UDP, международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского, оператор наружной рекламы "РТМ-Украина", а также инновационные бизнесы: UDP Renewables (создает под ключ и развивает под своим управлением солнечные электростанции), фармацевтическая компания "Биофарма", инновационные парки UNIT.City и LvivTech.City.