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02 июля 2019, вторник, 12:57 112
Финансы 2019-07-02T13:03:07+03:00
Українські Новини
Стали известны крупнейшие получатели НДС в июне

Стали известны крупнейшие получатели НДС в июне

Компании "Азовсталь", "Сантрейд" и "Кернел-Трейд" получили наибольший объем возмещения налога на добавленную стоимость в июне.

Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

В пятерку компаний, которым были возмещены самые большие суммы НДС, вошли: "Азовсталь" – 806,863 млн гривен, "Сантрейд" – 799,735 млн гривен, "Кернел-Трейд" – 772,284 млн гривен, "Арселор Миттал Кривой Рог" – 648,389 млн гривен и "Запорожсталь" – 606,825 млн гривен.

Объем возмещения НДС в июне составил 13,594 млрд гривен.

Наибольшие суммы возмещения были выплачены налогоплательщиками Киева – 11,199 млрд гривен, Одесской области – 223,546 млн гривен, Львовской области – 205,924 млн гривен и Запорожской области – 202,636 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины, после роста в апреле на $1 млрд, в мае сократился в долларовом эквиваленте на 1,79%, или на 1,44 млрд долларов до 78,39 млрд долларов (по состоянию на 31 мая) по сравнению с предыдущим месяцем.

Министерство финансов в январе-апреле привлекло в государственный бюджет 91,4 млрд гривен, 1,5 млрд долларов и 41 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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