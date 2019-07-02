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02 июля 2019, вторник, 12:52 114
Жизнь 2019-07-02T12:59:48+03:00
Українські Новини
Труп упал с неба рядом с мужчиной, который загорал в своем дворе в Лондоне

Труп упал с неба рядом с мужчиной, который загорал в своем дворе в Лондоне

Kenya Airways. Фото: Википедия
Kenya Airways. Фото: Википедия

Около 15:00 часов в воскресенье к загоравшему в своем саду жителю лондонского района Клэпхэм прилетел выпавший из самолета труп. Как рассказал полиции сосед, он услышал шлепок и выглянул из окна. Тогда он и увидел тело и брызги крови на стенах соседского двора. Труп упал в метре от принимавшего солнечные ванны мужчины, сообщает "Русская служба BBC".

Ошарашенные случившимся местные жители вызвали полицию. Труп, как оказалось позднее, выпал из отсека шасси самолета авиакомпании Kenya Airways при подлете к столичному аэропорту Хитроу.

В Скотленд-Ярде предполагают, что тело принадлежало безбилетнику. Пассажир взял с собой воду и еду, которую позднее обнаружили в отсеке шасси, где прятался мужчина. Перелет из Найроби в Лондон длится почти 9 часов.

Личность предполагаемого безбилетника в полиции пока не установили.

"Сначала я подумал, что это бродяга спит в саду. На нем была одежда, все такое. Но потом присмотревшись, я увидел следы крови на стенах внутреннего двора. Его голова была странно повернута. Я сразу понял, что он упал", - рассказывает сосед.

По его словам, еще до полиции на место происшествия приехал плейнспоттер - любитель наблюдать и фотографировать самолеты - и сказал, проверив мобильное приложение, что самолет летел из Найроби.

"Я поговорил с представителями Хитроу. По их словам, такое происходит примерно раз в пять лет", - продолжил сосед.

Попытки совершить перелет без билетов в отсеке шасси предпринимаются неоднократно. Однако даже в случаях, когда долететь до места назначения удается, организм человека страдает от тяжелых последствий из-за переохлаждения и нехватки кислорода.

Как сообщали Українські Новини, россиянин пытался ввезти в Украину труп жены под видом живой пассажирки. Также в Саудовской Аравии посреди шоссе нашли кровать с трупом под одеялом.

Кроме того, на вокзале в Киеве нашли мертвого мужчину с билетом на поезд в Винницу.

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