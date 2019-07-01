ГПУ закрыла дело против Матиоса, но суд возобновил расследование

Генеральная прокуратура закрыла дело в отношении главного военного прокурора Анатолия Матиоса по факту возможного превышения служебных полномочий, но суд возобновил расследование.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Печерский суд таким образом отменил постановление старшего следователя по особо важным делам третьего следственного отдела Управления по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Гронского от 26 марта о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Матиоса и других должностных лиц Генеральной прокуратуры признаков состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст . 365 Уголовного кодекса.

Такое решение суд принял 25 июня.

Фабула дела в судебных материалах не раскрывается.

Материалы уголовного производства суд вернул в Генеральную прокуратуру для продолжения досудебного расследования.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту невыполнения решения суда главным военным прокурором Анатолием Матиосом о возвращении бывшему председателю Государственной налоговой службы в Харьковской области Станиславу Денисюку имущества, изъятого в его доме в ходе обысков в 2017 году.

Тем временем Матиос отчитался о работе Военной прокуратуры видеороликом с Дейенерис.