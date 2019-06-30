Водитель BMW наехал на патрульного в Киеве и закрылся в машине

Ранним утром воскресенья, 30 июня, патрулируя Дарницкий район столицы, полицейские заметили, как водитель BMW 535i нарушил правила дорожного движения. На Днепровской набережной автомобиль на большой скорости промчался мимо пешеходного перехода на желтый сигнал светофора. 26-летний водитель отказался предоставить патрульным документы и травмировал полицейского, сообщает "Информатор".

Увидев нарушение, экипаж полиции остановил нарушителя на улице Анны Ахматовой. Но водитель отказался общаться с правоохранителями и резко начал движение, наехав задним колесом на ногу патрульному. Остановить BMW вновь удалось лишь после предупреждения о применении оружия, так как водитель своими маневрами создавал опасность здоровью других участников движения.

После того как патрульные заблокировали нарушителя, он закрылся в салоне и отказался покидать автомобиль. На место прибыли еще несколько экипажей и силой достали мужчину из салона. В результате наезда у полицейского зафиксировали ушиб пальца на правой ноге, ему понадобилась помощь медиков. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщали Українські Новини, в центре Киева таксист Uber, зажав руку полицейского в окне машины, пытался скрыться. Также в Виннице грабитель, пытаясь убежать на велосипеде, открыл огонь по патрульным.

Кроме того, в Полтаве 15-летний подросток на автомобиле убегал от полицейских и врезался в патрульную машину.