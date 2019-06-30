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30 июня 2019, воскресенье, 13:06 1288
Выборы 2019-06-30T13:16:13+03:00
Українські Новини
Парасюк заявил, что после отказа ЦИК жить им спокойно не даст даже без мандата

Парасюк заявил, что после отказа ЦИК жить им спокойно не даст даже без мандата

Владимир Парасюк после отказа ЦИК в регистрации кандидатом и судебной апелляции, заявил, что и без парламента продолжит заниматься политикой. На своей странице в Facebook Парасюк сообщил, что на Верховной Раде жизнь не останавливается.

"На Верховной Раде жизнь не останавливается. Друзья, я и без депутатского мандата не дам им спокойно жить. Я успокоюсь только тогда, когда эта проклятая система будет уничтожена, а все эти продажные судьи, прокуроры, сбушники и т.д. будут сидеть в тюрьме. То, что они сейчас сделали - это маленькая подножка, от которой я не упал. Я всегда уверенно стою на ногах, потому что ноги у меня сильные", - написал Парасюк.

Он добавил, что Порошенко, и все те, кто был перед ним, "будут отвечать за то, что уничтожали наше государство". И обратился к Зеленскому: "Господин Зеленский, Вы - новый президент, которому люди доверились. Если вы ничего не измените, то эйфория очень быстро пройдет. И все закончится не начавшись".

А вот ранее выяснилось, что у Парасюка нет собственного жилья и автомобиля.

Ранее полиция начала расследовать избиение правоохранителя Парасюком в Апелляционном суде в Мариуполе Донецкой области. 

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