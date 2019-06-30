Парасюк заявил, что после отказа ЦИК жить им спокойно не даст даже без мандата

Владимир Парасюк после отказа ЦИК в регистрации кандидатом и судебной апелляции, заявил, что и без парламента продолжит заниматься политикой. На своей странице в Facebook Парасюк сообщил, что на Верховной Раде жизнь не останавливается.

"На Верховной Раде жизнь не останавливается. Друзья, я и без депутатского мандата не дам им спокойно жить. Я успокоюсь только тогда, когда эта проклятая система будет уничтожена, а все эти продажные судьи, прокуроры, сбушники и т.д. будут сидеть в тюрьме. То, что они сейчас сделали - это маленькая подножка, от которой я не упал. Я всегда уверенно стою на ногах, потому что ноги у меня сильные", - написал Парасюк.

Он добавил, что Порошенко, и все те, кто был перед ним, "будут отвечать за то, что уничтожали наше государство". И обратился к Зеленскому: "Господин Зеленский, Вы - новый президент, которому люди доверились. Если вы ничего не измените, то эйфория очень быстро пройдет. И все закончится не начавшись".

А вот ранее выяснилось, что у Парасюка нет собственного жилья и автомобиля.

Ранее полиция начала расследовать избиение правоохранителя Парасюком в Апелляционном суде в Мариуполе Донецкой области.