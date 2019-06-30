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30 июня 2019, воскресенье, 10:04 10
Общество 2019-06-30T10:04:33+03:00
Українські Новини
Филарет заявил, что Епифаний - незаконный сын покойного митрополита Чокалюка

Филарет заявил, что Епифаний - незаконный сын покойного митрополита Чокалюка

Патриарх Православной Церкви Украины Филарет заявил, что митрополит Епифаний, с которым он конфликтует, это незаконный сын покойного митрополита Даниила Чокалюка.

Об этом Филарет сказал в интервью Comments.ua.

"Ко мне он никакого отношения не имеет. Он является родственником покойного Митрополита Даниила Чокалюка. Епифаний является незаконным сыном Даниила и воспитан Епифаний был в семье Чокалюков. Доказательства этому уже есть. Ранее были слухи, а теперь мы имеем доказательства, что это незаконный сын Митрополита Даниила" - сказал Филарет, отвечая на вопрос о том, связывают ли родственные связи его и Епифания.

Также он пояснил, как пал выбор на Епифания в качестве главы ПЦУ.

"Никто его не навязывал, я его предложил президенту, когда шла подготовка к объединительному Собору 15 декабря 2018 года. Но было условие, что Епифаний станет предстоятелем, а фактически руководить церковью в Украине будет Патриарх Филарет. А митрополит Епифаний будет представлять украинскую церковь извне - в православном мире. Это была моя договоренность с президентом и с Епифанием. Мы не подписывали никакого соглашения, верили на слово, но оказалось, что на слово верить нельзя", - сказал почетный патриарх Православной Церкви Украины.

Архиерей Украинской Православной Церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) митрополит Ровенский и Острожский Даниил (Чокалюк) умер в 2005 году, на 47-м году жизни. Он был одним из ближайших сотрудников Патриарха Филарета и самым молодым митрополитом УПЦ КП.

Как сообщали Українськi Новини, Епифанию передадут в подчинение все приходы и монастыри УПЦ в Киеве.

Предстоятель Православной церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патрирхатом, ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отрицает межличностный конфликт с почетным патриархом ПЦУ Филаретом и констатирует его конфликт со всей поместной церковью.

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