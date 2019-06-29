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29 июня 2019, суббота, 23:52 204
Экономика 2019-06-29T23:53:17+03:00
Українські Новини
Прожиточный минимум и соцвыплаты вырастят с июля: на сколько и для кого

Прожиточный минимум и соцвыплаты вырастят с июля: на сколько и для кого

Деньги.
Деньги.

Помимо повышения пенсий, с 1 июля также повышается прожиточный минимум и "привязанные" к нему социальные выплаты, сообщает "Сегодня".

В частности, средний прожиточный минимум вырастет с 1 853 до 1 936 грн, для детей до 6 лет – с 1 626 до 1 699 грн, для детей от 6 до 18 лет – с 2 027 до 2 118 грн, для трудоспособных граждан – с 1 921 до 2 007 грн. Для нетрудоспособных лиц – с 1 497 до 1 564 грн.

Вследствие этого минимальная пенсия вырастет до 1 564 гривен, а максимальная – до 15 640 гривен. По данным Пенсионного фонда, это повышение затронет около 600 тыс. человек.

"Декретные" составят минимум 501,75 грн. Помощь при рождении ребенка не изменится и останется на уровне 41 280 грн (разовая выплата 10 320 грн, и ежемесячно в течение трех лет по 860 грн).

Помощь малообеспеченным семьям составит для трудоспособных лиц – 421,47 грн; для нетрудоспособных и лиц с инвалидностью – 1 564 грн; для детей до 6 лет – 1 444,15 грн; для детей 6-18 – 1800,3 грн; для детей 18-23 (при условии обучения) – 1 705,95 грн.

Следующее повышение прожиточного минимума запланировано на 1 декабря 2019 года.

Также ждут изменения и тех украинцев, которые из-за низкой зарплаты получают небольшую пенсию, несмотря на солидный стаж. Так, женщины, у которых стаж больше 30 лет, и мужчины со стажем больше 35 лет будут получать пенсию не меньше двух тысяч гривен.

Инвалидам войны и участникам боевых действий, получающим минимальные выплаты, добавили ощутимее: 1-й группе — 191 грн (стало 4457 грн), 2-й — 171 (стало 3 988), 3-й — 151 грн (стало 3 519), а участникам боев — 110 грн (стало 2 470).

Как сообщали Українські Новини, с 1 апреля 2019 многодетные семьи получают по 1,7 тыс. гривен. Также Министерство соцполитики инициировало увеличение роли стажа работы по сравнению с размером заработной платы при начислении пенсии тем пенсионерам, которые имеют большой стаж работы.

Кроме того, прожиточный минимум увеличивался на 77 гривен в июле 2018.

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