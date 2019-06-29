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29 июня 2019, суббота, 15:34 156
Происшествия 2019-06-29T15:48:40+03:00
Українські Новини
В Житомирской области 6-летняя девочка ранила из ружья в плечо 10-летнюю подружку

В Житомирской области 6-летняя девочка ранила из ружья в плечо 10-летнюю подружку

В поселке Черняхов Житомирской обл. 28 июня двое девочек 6 и 10 лет, находясь в соседском дворе, нашли хозяйственную пневматическую винтовку, и в результате игры с оружием пулевое ранение в плечо получила старшая из подружек. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Житомирской обл.

Около 19:30 в Черняховское отделение полиции из медицинского учреждения поступило сообщение о доставлении в приемное отделение 10-летней жительницы райцентра с пневмострельной раной плеча.

Во время выяснения обстоятельств ранения ребенка работники следственно-оперативной группы полиции установили, что девочка со своей 6-летней подружкой играли на подворье местного жителя. Во дворе девочки нашли пневматическую винтовку, которую, по словам хозяина, он использовал для отпугивания птиц от плодовых деревьев. Предварительно, оружие находилось в заряженном состоянии. Вследствие забавы винтовка выстрелила в руках младшей девочки, и пневматическая пуля попала в ее старшую подружку.

В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, угрозы его жизни нет.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 ("Умышленное легкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины. Длится выяснение всех обстоятельств.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве около метро "Лыбедская" произошла стрельба, раненый в тяжелом состоянии.

Ранее в Киеве на Русановке произошла стрельба.

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