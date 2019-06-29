В Польше приняли закон о нулевой ставке налога на доходы от физлиц

Польское правительство приняло законопроект о нулевой ставке налога на доходы от физических лиц в возрасте до 26 лет.

Как пишет Польское радио, комментируя введение льготы, премьер-министр Польши Матеуш Моравецький выразил надежду, что она может помочь задержать в Польше молодежь, а также - поощрит эмигрантов к возвращению на родину:

"Одна из главных задач, которые мы поставили перед собой несколько лет назад, - чтобы уже прекратился отток из Польши молодежи, молодой крови. Это особенно чувствует государство, общество, а также - экономика. Начиная с момента вступления Польши в ЕС, постоянную или временную эмиграцию выбрало полтора миллиона человек. Надеюсь, что в большинстве случаев это не постоянная эмиграция. Я тоже верю, что наши программы поощрят многих к возвращению".

Нулевая ставка налога на доходы от физических лиц в возрасте до 26 лет является одним из пунктов "пятерки Качиньского", то есть пакета пяти социальных проектов - это расширенная программа "Семья 500 плюс", выплата тринадцатой пенсии для пенсионеров, создание сети локальных автосообщений.

Напомним, украинцы получили 70% всех разрешений на трудоустройство в Польше в прошлом году.