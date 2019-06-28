Осужденный в Крыму Балух снова объявил голодовку

Осужденный в аннексированном Россией Крыму украинец Владимир Балух во второй раз объявил голодовку.\r\nОб этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передают Українськi Новини.\r\n"Обеспокоена известием о том, что украинский политзаключенный Владимир Балух, который содержится в колонии Тверской области РФ, вновь объявил голодовку. Это уже второе его голодание. В прошлом году Владимир голодал 205 дней. Это изрядно подорвало его здоровье. Второе голодание представляет опасность для его жизни", - написала она.\r\nПо ее словам, нечеловеческие условия содержания, в частности, пребывание более двух месяцев в штрафном изоляторе и лишение права встречи с консулом заставили его вновь прибегнуть к такому радикальному шагу.\r\nДенисова отметила, что украинский консул в РФ трижды безуспешно пытался встретиться с украинским политзаключенным.\r\nАдминистрация учреждения несмотря на то, что Владимир неоднократно заявлял, что является гражданином Украины, настаивает на его российском гражданстве из-за крымской прописки.\r\n"Я обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой проверить условия содержания Владимира Балуха и принять меры по восстановлению его права на встречу с консулом Украины", - добавила омбудсмен.\r\nКак сообщали Українськi Новини, первую голодовку Балух прекратил в начале октября прошлого года. Она продлилась 205 дней.\r\nБалух был задержан 8 декабря 2016 года. В ходе обысков с крыши его дома российские правоохранители сняли украинский флаг, он также разместил на стене своего дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".\r\nТем временем, Порошенко назначил стипендии им. Левка Лукьяненко Сенцову, Сущенко и Балуху.