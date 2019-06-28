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28 июня 2019, пятница, 16:40 379
Политика 2019-06-28T18:45:02+03:00
Українські Новини
Осужденный в Крыму Балух снова объявил голодовку

Осужденный в Крыму Балух снова объявил голодовку

Владимир Балух. Фото:
Владимир Балух. Фото: "Радио Свобода"/Антон Наумлюк

Осужденный в аннексированном Россией Крыму украинец Владимир Балух во второй раз объявил голодовку.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передают Українськi Новини.

"Обеспокоена известием о том, что украинский политзаключенный Владимир Балух, который содержится в колонии Тверской области РФ, вновь объявил голодовку. Это уже второе его голодание. В прошлом году Владимир голодал 205 дней. Это изрядно подорвало его здоровье. Второе голодание представляет опасность для его жизни", - написала она.

По ее словам, нечеловеческие условия содержания, в частности, пребывание более двух месяцев в штрафном изоляторе и лишение права встречи с консулом заставили его вновь прибегнуть к такому радикальному шагу.

Денисова отметила, что украинский консул в РФ трижды безуспешно пытался встретиться с украинским политзаключенным.

Администрация учреждения несмотря на то, что Владимир неоднократно заявлял, что является гражданином Украины, настаивает на его российском гражданстве из-за крымской прописки.

"Я обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой проверить условия содержания Владимира Балуха и принять меры по восстановлению его права на встречу с консулом Украины", - добавила омбудсмен.

Как сообщали Українськi Новини, первую голодовку Балух прекратил в начале октября прошлого года. Она продлилась 205 дней.

Балух был задержан 8 декабря 2016 года. В ходе обысков с крыши его дома российские правоохранители сняли украинский флаг, он также разместил на стене своего дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

Тем временем, Порошенко назначил стипендии им. Левка Лукьяненко Сенцову, Сущенко и Балуху.

Больше новостей о: Людмила Денисова Владимир Балух украинский политзаключенный Объявление голодовки

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