Засуджений у Криму Балух знову оголосив голодування

Засуджений в анексованому Росією Криму українець Володимир Балух вдруге оголосив голодування.\r\nПро це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передають Українські Новини.\r\n"Стурбована звісткою про те, що український політв'язень Володимир Балух, який утримуться в колонії в Тверській області РФ, знову оголосив голодування. Це вже друге його голодування. Торік Володимир голодував 205 днів. Це неабияк підірвало його здоров'я. Друге голодування становить небезпеку для його життя", - написала вона.\r\nЗ її слів, нелюдські умови утримання, зокрема, перебування понад два місяці у штрафному ізоляторі та позбавлення права зустрічі з консулом змусили його знову вдатися до такого радикального кроку.\r\nДенісова зазначила, що український консул в РФ тричі безуспішно намагався зустрітися з українським політв'язнем.\r\nАдміністрація установи, незважаючи на те, що Володимир неодноразово заявляв, що є громадянином України, запевняє у його російському громадянстві через кримську прописку.\r\n"Я звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням перевірити умови утримання Володимира Балуха і вжити заходів для відновлення його права на зустріч з консулом України", - додала омбудсмен.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, перше голодування Балух припинив на початку жовтня минулого року. Вона тривала 205 днів.\r\nБалух був затриманий 8 грудня 2016 року. В ході обшуків з даху його будинку російські правоохоронці зняли український прапор, він також розмістив на стіні свого будинку табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".\r\nТим часом, Порошенко призначив стипендії ім. Левка Лук'яненка Сенцову, Сущенко і Балуху.