Засуджений у Криму Балух знову оголосив голодування

Засуджений в анексованому Росією Криму українець Володимир Балух вдруге оголосив голодування.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передають Українські Новини.

"Стурбована звісткою про те, що український політв'язень Володимир Балух, який утримуться в колонії в Тверській області РФ, знову оголосив голодування. Це вже друге його голодування. Торік Володимир голодував 205 днів. Це неабияк підірвало його здоров'я. Друге голодування становить небезпеку для його життя", - написала вона.

З її слів, нелюдські умови утримання, зокрема, перебування понад два місяці у штрафному ізоляторі та позбавлення права зустрічі з консулом змусили його знову вдатися до такого радикального кроку.

Денісова зазначила, що український консул в РФ тричі безуспішно намагався зустрітися з українським політв'язнем.

Адміністрація установи, незважаючи на те, що Володимир неодноразово заявляв, що є громадянином України, запевняє у його російському громадянстві через кримську прописку.

"Я звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням перевірити умови утримання Володимира Балуха і вжити заходів для відновлення його права на зустріч з консулом України", - додала омбудсмен.

Як повідомляли Українські Новини, перше голодування Балух припинив на початку жовтня минулого року. Вона тривала 205 днів.

Балух був затриманий 8 грудня 2016 року. В ході обшуків з даху його будинку російські правоохоронці зняли український прапор, він також розмістив на стіні свого будинку табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

Тим часом, Порошенко призначив стипендії ім. Левка Лук'яненка Сенцову, Сущенко і Балуху.