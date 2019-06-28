Повышение пенсий могут отменить: эксперты объяснили, почему надо менять пенсионный закон

Часть украинских пенсионеров получит с 1 июля повышение пенсий. Такое решение принял Кабинет Министров. Речь идет о ветеранах труда, имевших небольшую зарплату и получающих минимальную пенсию или чуть больше - теперь им будут платить не менее 2000 гривен, сообщает "Сегодня".

Пенсионные эксперты считают, что повышать небольшие пенсии надо не решением Кабмина, а изменением самого закона о пенсиях. Нынешняя ситуация, по словам специалистов, создает дискриминацию и риски.

"Это не системное решение проблемы. Формула расчета пенсий, прописанная в законодательстве, не позволяет поднять пенсии одним людям и не поднять другим. То есть в данном случае речь может идти не о перерасчете, а только о целевых доплатах из госбюджета, которые могут быть прекращены в любой момент", - объяснил экс-замглавы Пенсионного фонда Виктор Колбун.

С этим согласна и руководитель Института гражданских свобод, а ранее эксперт реанимационного пакета реформ по пенсвопросам Галина Третьякова. По ее мнению, пенсии повышать нужно, но не дискриминируя при этом другие категории пенсионеров, иначе в итоге получится уравниловка.

"Я не против политического тезиса: человек работал много, а получал мало, надо ему помочь. Но не аргументирован выбор критериев "много" или "мало". Тот, кто отработал 35 лет, - это, по мнению Кабмина, много, а 34 года и 11 месяцев - это мало. А нынешняя формула расчета пенсий подразумевает: чем человек больше работает, тем больше у него пенсия", - отметила Третьякова.

Как сообщали Українські Новини, украинцы могут получить "13-ю пенсию" уже в этом году.

Ранее Министерство соцолитики инициировало увеличение роли стажа работы по сравнению с размером заработной платы при начислении пенсии тем пенсионерам, которые имеют большой стаж работы.