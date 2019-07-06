Как не превратить пищу в яд: что нужно знать о питании летом

Иногда нам хочется полакомиться вредной пищей, такой как пицца, хот-доги, шаурма. Но летом не желательно есть такую пищу, так как она долго переваривается и вызывает процесс тепла в организме и так в жаркое лето.\r\nЕда в заведениях может содержать скрытые трансжиры, которые находятся в:\r\n\r\nжареных блюдах (картошка-фри, пончики);\r\nхлебобулочных изделиях(печенье, торты);\r\nполуфабрикатах(котлеты, пицца, рыбные палочки, тесто);\r\nфасованных продуктах(чипсы, сухарики, майонез, попкорн).\r\n\r\nНе всегда можно проконтролировать количество соли, сахара, размеры порции. Также не известно в каких условиях было приготовлено блюдо. Поэтому лучше всего - домашнее питание.\r\nЛучшие способы приготовления пищи - это готовка на пару, в микроволновой печи или потушить. Если нужно что-нибудь пожарить - время, температура и количество жара должны быть минимальными. Жарить лучше на оливковом или сливочном масле.\r\nПитание в кругу близких людей объединяет. Именно дома формируются представления детей о здоровом питании и приготовлении пищи. Дети учатся пищевому поведению, наблюдая за взрослыми. Родители должны подавать пример детям - трудно заставить ребенка есть брокколи, когда сам ужинаешь картофелем фри. Детям следует объяснять, из чего состоит рацион, как читать этикетки и быстро готовить полезную пищу. Приготовление пищи вместе - это хороший способ развлечь детей и провести время вместе.\r\nТакже преимущество приготовленной еды дома в том, что ее можно взять с собой на работу и не ждать обеденного перерыва, страдая от голода.\r\nДомашняя еда уберегает от рисков пищевых отравлений, что особенно актуально летом.\r\nМожно поесть в любое время, когда проголодался. Можно поделить еду на несколько приемов пищи. Это хорошая возможность сэкономить немало денег.\r\nЕсли нет возможности готовить дома и брать с собой, нужно обедать все время в одном проверенном месте.\r\nРанее Супрун рассказала о шаурме, которая может вызвать ботулизм, атеросклероз и пищевое отравление, также она развеяла миф о высокой стоимости полезных продуктов.\r\nДиетолог назвала 5 вредных продуктов для организма.\r\n