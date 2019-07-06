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06 июля 2019, суббота, 08:00 310
Lifestyle 2019-07-06T08:00:01+03:00
Українські Новини
Как не превратить пищу в яд: что нужно знать о питании летом

Как не превратить пищу в яд: что нужно знать о питании летом

Полезная пища. Фото:pixabay
Полезная пища. Фото:pixabay

Иногда нам хочется полакомиться вредной пищей, такой как пицца, хот-доги, шаурма. Но летом не желательно есть такую пищу, так как она долго переваривается и вызывает процесс тепла в организме и так в жаркое лето.

Еда в заведениях может содержать скрытые трансжиры, которые находятся в:

  • жареных блюдах (картошка-фри, пончики);
  • хлебобулочных изделиях(печенье, торты);
  • полуфабрикатах(котлеты, пицца, рыбные палочки, тесто);
  • фасованных продуктах(чипсы, сухарики, майонез, попкорн).

Не всегда можно проконтролировать количество соли, сахара, размеры порции. Также не известно в каких условиях было приготовлено блюдо. Поэтому лучше всего - домашнее питание.

Лучшие способы приготовления пищи - это готовка на пару, в микроволновой печи или потушить. Если нужно что-нибудь пожарить - время, температура и количество жара должны быть минимальными. Жарить лучше на оливковом или сливочном масле.

Питание в кругу близких людей объединяет. Именно дома формируются представления детей о здоровом питании и приготовлении пищи. Дети учатся пищевому поведению, наблюдая за взрослыми. Родители должны подавать пример детям - трудно заставить ребенка есть брокколи, когда сам ужинаешь картофелем фри. Детям следует объяснять, из чего состоит рацион, как читать этикетки и быстро готовить полезную пищу. Приготовление пищи вместе - это хороший способ развлечь детей и провести время вместе.

Также преимущество приготовленной еды дома в том, что ее можно взять с собой на работу и не ждать обеденного перерыва, страдая от голода.

Домашняя еда уберегает от рисков пищевых отравлений, что особенно актуально летом.

Можно поесть в любое время, когда проголодался. Можно поделить еду на несколько приемов пищи. Это хорошая возможность сэкономить немало денег.

Если нет возможности готовить дома и брать с собой, нужно обедать все время в одном проверенном месте.

Ранее Супрун рассказала о шаурме, которая может вызвать ботулизм, атеросклероз и пищевое отравление, также она развеяла миф о высокой стоимости полезных продуктов.

Диетолог назвала 5 вредных продуктов для организма.

 

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