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27 июня 2019, четверг, 14:18 658 Документ
Силовые структуры 2019-06-27T15:45:30+03:00
Українські Новини
И.о. главы СБУ Баканов не будет письменно отчитываться перед Зеленским о первых результатах работы, – Офис Пре

И.о. главы СБУ Баканов не будет письменно отчитываться перед Зеленским о первых результатах работы, – Офис Президента

Иван Баканов. Фото: president.gov.ua
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua

Требование Президента Украины Владимира Зеленского к исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову "через две недели отчитаться о первых результатах работы" не предусматривает предоставление письменного отчета со стороны последнего.

Об этом говорится в ответе Офиса Президента на информационный запрос Українських Новин.

В частности, у Зеленского посчитали, что речь идет об отданном главой государства приказе военнослужащему Баканову. "Законодательство не предусматривает обязательного письменного отчета о выполнении приказа", - говорится в ответе.

Українські Новини обращались в Офис Президента Украины и СБУ с просьбой предоставить копию отчета Баканова во исполнение данного ранее Президентом Украины поручения по прошествии установленного в поручении срока его выполнения.

Как сообщалось ранее, Президент Владимир Зеленский поручил первому заместителю главы СБУ, исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканову усилить борьбу с контрабандой. Встреча прошла 3 июня 2019 года.

Зеленский требует от врио главы СБУ через 2 недели отчитаться о первых результатах работы, - говорилось в сообщении президентской пресс-службы.

Источник : Українські новини
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