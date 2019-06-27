И.о. главы СБУ Баканов не будет письменно отчитываться перед Зеленским о первых результатах работы, – Офис Президента

И.о. главы СБУ Баканов не будет письменно отчитываться перед Зеленским о первых результатах работы, – Офис Пре

Требование Президента Украины Владимира Зеленского к исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову "через две недели отчитаться о первых результатах работы" не предусматривает предоставление письменного отчета со стороны последнего.

Об этом говорится в ответе Офиса Президента на информационный запрос Українських Новин.

В частности, у Зеленского посчитали, что речь идет об отданном главой государства приказе военнослужащему Баканову. "Законодательство не предусматривает обязательного письменного отчета о выполнении приказа", - говорится в ответе.

Українські Новини обращались в Офис Президента Украины и СБУ с просьбой предоставить копию отчета Баканова во исполнение данного ранее Президентом Украины поручения по прошествии установленного в поручении срока его выполнения.

Как сообщалось ранее, Президент Владимир Зеленский поручил первому заместителю главы СБУ, исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканову усилить борьбу с контрабандой. Встреча прошла 3 июня 2019 года.

Зеленский требует от врио главы СБУ через 2 недели отчитаться о первых результатах работы, - говорилось в сообщении президентской пресс-службы.